A Centocelle non ci sono più le “Buone Maniere”

Una delle eccellenze del quartiere chiude, è costretta a chiudere. Troppe intrusioni e rapine si sono susseguite in via Tor De Schiavi 77/79 negli ultimi mesi e dopo oltre un decennio di ingredienti di qualità trasformati in pizza romana a lunga lievitazione, fritti leggeri, dolci artigianali, tutto di qualità eccezionale, la proprietà si è trovata nell’impossibilità di proseguire l’attività. Domenica 11 maggio 2025 sarà l’ultimo giorno di “Buone Maniere” a Centocelle.

Questo l’accorato messaggio del 3 maggio condiviso su Facebook da Manuel e dallo staff:

Tutto nella vita ha un inizio ed una fine. Dopo mesi di effrazioni e furti abbiamo dovuto prendere una decisione. Continuare, sapendo di dover subire ancora, oppure desistere per tutelare l’incolumità delle persone a noi vicine?

Abbiamo scelto quest’ultima opzione.

Ci porteremo dietro 12 anni di affetto, di fiducia e di incontri, 12 anni di volti, nomi e persone che ci hanno accompagnato in questo magnifico viaggio.

Ci piacerebbe fosse un arrivederci, chissà cosa ci riserva il futuro.

C’è ancora una settimana per salutarci; l’ultimo servizio sarà DOMENICA 11 MAGGIO.

Grazie a tutti per l’affetto che ci avete mostrato!

Manuel&lo staff

La nostra solidarietà e vicinanza a “Buone Maniere” e a tutte le attività che si sentono insicure, che sono insicure (come Il Peperoncino di Colli Aniene e chissà quante altre). Quello della sicurezza deve essere un tema centrale della politica a Roma, non solo a parole ma nei fatti.

Le reazione dei clienti, amici, residenti

Piero V. Mi dispiace…. In bocca al lupo per il futuro

Susanna D. Finisce un’era ma non un mito. Il MITO sei tu quindi ovunque andrai e cosa farai sarà un successo.

Alessia T. Noooooo, quanto mi spiace! Sempre trovata benissimo e mangiato benissimo da voi! Non è giusto!

Loreta M. Grazie Manuel per averci accolto come se fossimo sempre a casa, siamo stati coccolati dal tuo immenso affetto, la tua educazione e il rispetto per il prossimo saranno difficili da dimenticare, mi dispiace moltissimo, spero davvero sia un arrivederci.

Rossana S. Non vi arrendete, cercate di trovare un’ altra soluzione .. Siete bravissimi, da voi si mangia benissimo e sarebbe un peccato perdervi ..

Roberta M. Un vero peccato! Siamo stati tante volte a gustare la vostra buonissima pizza…in un ambiente accogliente con personale gentile e premuroso, Manuel la tua gentilezza difficilmente si dimentica, buona fortuna.

Roby M. Manuel ti auguriamo un nuovo inizio, un futuro di ogni bene a te e álla tua bella famiglia!

Natascia P. Mi dispiace troppo

Vanessa A. L’ultima pizzeria dove ho cenato con degli amici qualche gg prima del lockdown e la prima dove sono tornata con le mie colleghe alla riapertura…mi dispiace moltissimo, buona vita…

Paolo C. È un vero peccato mi dispiace molto. La vostra gentilezza accompagnata dall’ottima cucina resterà anche dopo. Buona fortuna

Alessandra M. Ci dispiace così tanto! Un vanto per il nostro quartiere! Vi porteremo sempre nel cuore.

Cecilia B. Questo c dispiace davvero !

Annalisa L. Mi dispiace tantissimo. Per me i migliori.

Andrea C. Queste notizie non si vorrebbero mai leggere. Avevo intuito ci fossero problemi, vi auguro il meglio e di riaprire presto in situazioni di maggiore serenità, perché siete bravi e molto in gamba! Un grazie davvero per la gentilezza che é sempre stato il vostro inconfondibile marchio di fabbrica. A presto.

Francesco A. No!! Non possono finire così le cose belle. Mi dispiace enormemente

Emanuele G. Ma noooooo

Francesca C. Purtroppo in questo quartiere, anzi dappertutto va avanti solo il delinquente. E gli onesti chiudono. In bocca al lupo

Francesca D. Nooooo

Maria Cristina G. Mi dispiace tanto vi auguro tanta fortuna lo meritate siete delle belle persone

Laura P. Noooo Manuel mi dispiace veramente tanto

AnnaMaria C. Mi dispiace veramente tanto. Siete delle belle persone. Vi auguro ogni bene

Ecc. Ecc. Ecc. Ecc.

