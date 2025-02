A Grottaferrata fondata l’Accademia Numismatica Italiana

L’8 febbraio 2025 a Grottaferrata (Roma) ha preso vita ufficialmente un nuovo sodalizio numismatico, l’ANit ossia l’Accademia Numismatica Italiana, che raccoglie attorno a un ambizioso e innovativo progetto scientifico e di divulgazione, come fondatori, nomi ben noti della numismatica italiana fra studiosi, appassionati, collezionisti e professionisti.

Hanno aderito come soci fondatori, in ordine rigorosamente alfabetico, Giovanni Ardimento, Stefano Bertuzzi, Alain Borghini, Andrea Boroni, Carmelo Calci, Alberto Campana, Andrea Cavicchi, Alberto d’Andrea, Davide Fabrizi, Roberto Ganganelli, Raffaele Iula, Mario Limido, Gianluca Mandatori, Umberto Moruzzi, Andrea Pancotti, Antonella Saiani, Francesco Serio e Gerardo Vendemia.

I soci, in gran parte provenienti da precedenti esperienze associative – ad iniziare dall’Accademia Italiana di Studi Numismatici – o appartenenti anche ad altri importanti sodalizi – come la Società Numismatica Italiana e il Comitato Numismatico Italiano – hanno scelto di dare vita a questo nuovo soggetto culturale per riunire aspetti tradizionali dell’associazionismo culturale con una serie di innovazioni tanto metodologiche quanto scientifiche.

L’ANit Accademia Numismatica Italiana, si legge infatti nello Statuto, “ha come suo fine istituzionale la promozione della ricerca scientifica nel campo degli studi numismatici, della medaglistica, della cartamoneta e branche ad essa assimilabili” e ha in programma di sviluppare iniziative in sinergia con importanti istituzioni scientifiche e associazioni sia a livello italiano che internazionale.

Tanti i progetti già in cantiere per questo sodalizio che ha scelto come proprio logo, disegnato dal socio fondatore Andrea Cavicchi, un emblematico Giano monetato ispirato alla monetazione di Roma repubblicana che – sottolinea l’ANit in una nota – “simboleggia il valore profondo della numismatica come scienza capace di guardare tanto al passato che al futuro, raccordandoli nell’attività di ricerca e divulgazione svolta nel presente”.

(fonte e foto: https://www.cronacanumismatica.com/accademia-numismatica-italiana-sotto-il-segno-del-giano-per-unire-passato-e-futuro/)

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.