A sostegno di musica e poesia nella periferia di Roma

L’Associazione APS Centro Studi Atelier Centodue, con sede in via Laparelli 100 a Tor Pignattara, nel V municipio dal 1999 opera attraverso:

La Scuola di Musica

che offre agli allievi corsi di Pianoforte, Chitarra, Violino, Flauto, Canto, Laboratori di Propedeutica e di Musica d’insieme per bambini e ragazzi, Laboratori di Percussione per adulti e bambini con la possibilità di esibirsi in sede, nelle manifestazioni di quartiere e in altri ambienti.

Partecipa o organizza eventi a Roma, in Italia e anche all’estero con le formazioni corali:

Nuovo Coro Popolare, di repertorio tradizionale e dialettale italiano formazione femminile comprendente circa 22 cantrici tra i 30 e gli 80 anni.

Coroincanto Vocifemminilisenzaconfini, gruppo femminile e multietnico di canto corale, riconosciuto dalla Regione Lazio come modello di “Buona Pratica” nell’ambito dell’integrazione e la tutela del patrimonio culturale nella periferia di Roma, composto da circa 32 elementi tra i 30 e gli 80 anni, con frequenza gratuita ed obiettivi di impegno sociale. Il Coroincanto Voci Femminili senzaconfini ha un proprio sito web in cui promuove le numerose iniziative.

Coro dei Centodue, bambini che seguono o hanno seguito il corso di propedeutica musicale per l’introduzione alla musica in età precoce.

Voci D’Oro, gruppo corale nella fascia delle scuole medie e superiori.

Propone anche concerti didattici e corsi nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria, Media e Superiore con Professionisti e Operatori qualificati. clicca qui per maggiori informazioni sulla didattica nelle scuole.

Centro Studi Achille Serrao

Dal mese di Giugno 2016, accoglie nell’Associazione il Centro Studi Achille Serrao, che tutela e diffonde il patrimonio letterario dello scrittore e critico scomparso nel 2012 e promuove attività letterarie, incontri poetici, giornate di letteratura e cultura in generale.

La missione culturale del Centro Studi Atelier Centodue si arricchisce di un nuovo spazio dedicato alla memoria e alla diffusione dell’opera di Achille Serrao. Nasce la pagina degli Amici di Achille Serrao, un’iniziativa aperta a chi desidera sostenerne in modo concreto le attività: dalle Giornate annuali al Premio di Poesia, fino ai progetti editoriali e alle manifestazioni che mantengono viva la voce del Poeta.

Un invito a partecipare, condividere e contribuire alla crescita di un patrimonio culturale che continua a generare dialogo, ricerca e comunità.

Scopri QUI come unirti al progetto

Premio Achille Serrao

Nell’ambito del progetto “Poesia in azione”, intitolato ad Achille Serrao, ecco un Premio nazionale di poesia, con due sezioni, in lingua italiana e in dialetto dedicata ai giovani under 40, con pubblicazione delle due raccolte vincitrici nella collana Aperilibri della edizioni Cofine.

Non è sempre agevole per un giovane interessarsi e coltivare la poesia, vuoi per una educazione scolastica che non sempre riesce a valorizzare la sensibilità e le inclinazioni degli allievi, vuoi per la difficoltà che i giovani hanno di confrontarsi solo con scrittori coetanei. Non mancano è vero scuole di poesia, di scrittura, premi che valorizzano anche giovani autori e in particolare poeti, ma è ancora preponderante la popolazione di poeti “maturi o anziani” rispetto ai più giovani.

La premiazione avverrà ad Ottobre, in occasione della Giornata dedicata al poeta Achille Serrao; data e luogo saranno comunicati tempestivamente. I risultati saranno resi noti per e-mail e sul sito “Poeti del Parco”.

Il Bando completo QUI

Perché scegliere di donare il 5×1000 all’Associazione APS Centro Studi Atelier Centodue?

Il tuo contributo permette di finanziare:

Attività educative e didattiche rivolte a tutte le età.

Concerti, eventi culturali e manifestazioni artistiche musicali e poetiche

Corsi di musica, laboratori creativi e progetti inclusivi per i più giovani

Il miglioramento delle strutture per accogliere al meglio tutti i soci

La donazione, che non costa nulla per chi la fa, è un gesto concreto che aiuta a far crescere la cultura musicale nella nostra comunità e a rendere accessibile la bellezza della musica a tutti.

Come fare? Basta fermarsi >Partita IVA 97675290589

Sostieni anche tu la cultura, l’arte e la musica!

Con il tuo aiuto, l’Associazione APS Centro Studi Atelier Centodue potrà continuare a offrire formazione, ispirazione e opportunità artistiche, rendendo la musica e la poesia un linguaggio universale che unisce e arricchisce tutti

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