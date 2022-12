A Tivoli l’Ottava Edizione della Mostra La Bellezza del Presepe

La Parrocchia Santa Maria Assunta in Cielo a Tivoli, in collaborazione con l’Azione Cattolica Parrocchiale e il Patrocinio del Comune di Tivoli presenta la VIII° edizione della mostra di arte presepiale e arte sacra “La Bellezza del Presepe”.

Il messaggio che diffonde la mostra è squisitamente evangelico e vuole testimoniare, al di là della religiosità, quanto la Natività di Gesù continui da ben 2022 anni ad essere ispiratrice di creatività e d’arte. Oltre 100 opere di artisti appassionati e collezionisti del territorio Tiburtino e della Valle dell’Aniene troveranno così luogo nei circa 200 mq della Sala espositiva della parrocchia nei quali poter esporre le opere e dove tutti possano appieno e gratuitamente immergersi nelle atmosfere e nello spirito natalizio, anche con l’impiego di mezzi audiovisivi.

La mostra “La Bellezza del Presepe” nasce dal desiderio del parroco e di alcuni giovani, ormai adulti, di poter esporre le proprie opere gratuitamente in un contesto che oltre a valorizzare l’arte potesse richiamare appassionati, professionisti, cultori dell’arte presepiale e dell’arte sacra, o anche semplici curiosi, e risvegliare in loro il vero senso del Natale.

Il traguardo più importante di questi sette anni è stato il coinvolgimento di molti giovani (14-25 anni) che si sono affiancati al gruppo di lavoro già esistente per imparare e affinare le tecniche presepistiche, valorizzare il lavoro di gruppo, vivere la vita del quartiere e della parrocchia con quotidianità apprezzandone i valori e la bellezza.

Anno dopo anno, molte persone hanno scelto di prestare o donare le proprie opere alla parrocchia costituendo un vero e proprio museo temporaneo che ogni anno viene esposto forte delle sue oltre 100 opere.

Nel corso dell’ultimo anno sono state pure rafforzate e consolidate le collaborazioni con le associazioni specifiche del territorio quali:

AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepe) Sede di Roma; Museo del Presepio di S. Gregorio da Sassola; Mostra dei Presepi della Pontificia Basilica S. Antonio di Padova (Roma).

Quest’anno sarà possibile ammirare le opere dei seguenti maestri: Begani Emiliano (Presepista di Colleferro), Ciotti Gianni (Presepista di Napoli), Farinelli Flavio (Presepista di San Gregorio da Sassola), Martone Massimo (Presepista di Tivoli), Oddi Danilo (Scalpellino e scultore, Tivoli), Proietti Roberto (Iconografo, Cerreto Laziale), Rodolfo Boccacci (Presepista, Roma), Alberto Vita e Stefano Murro (Presepisti, Colleferro), Laura Sperandio (Pittrice, Tivoli), Patrizia Mariani (Pittrice, Guidonia), con il coinvolgimento delle scuole e degli enti sociali.

Fin dalla prima edizione l’organizzazione si è impegnata nel coinvolgere le scuole del territorio nella realizzazione di opere da esporre ma anche di osservare criticamente durante le ore di lezione e attraverso visite guidate, visione di documentari sulla tradizione del presepe, partecipazione a laboratori didattici tematici tenuti da giovani e docenti del territorio.

Nella scorsa edizione 2021 oltre 500 bambini hanno visitato la mostra e partecipato ai laboratori didattici.

L’iniziativa viene pubblicizzata su vari canali di comunicazione e sui Social: Pagina Facebook: La Bellezza del Presepe; profilo Instagram: La Bellezza del Presepe

Info-Line: 348 5145964 mail: labellezzadelpresepe@gmail.com

Come raggiungere la mostra:

DA ROMA

(con i servizi pubblici)

Dal Terminal di Ponte Mammolo – Autobus Cotral Roma Tivoli – Scendere a Fermata Via Tiburtina incrocio Via di Villa Adriana – 2 minuti a piedi verso Via Coccanari,31.

(con automobile)

GRA uscita A24 direzione L’Aquila – prendere l’autostrada – uscita TIVOLI – indicazioni per Tivoli a Villa Adriana – Via O. Coccanari, 31