Acceso l’Albero di Natale a Colli Aniene

La serata del 10 dicembre 2024 verrà ricordata a Colli Aniene per l’illuminazione di un gigantesco Albero di Natale, uno dei veterani del patrimonio arboreo del quartiere svettante sulla grande aiuola spartitraffico di Viale Franceschini.

In occasione del S. Natale 2024 infatti, è stato fatto oggetto di addobbo con una miriade di luci poste a spirale.

Non poteva mancare per questa occasione una cerimonia che, piccola ma calorosamente partecipata, si è svolta nel luminoso bar-pasticceria della Casa del Gelato Adrian’s proprio ai piedi dei 20 metri del verde campione.

La serata ha avuto il suo momento rituale con il count-down e l’accensione dell’Albero da parte del presidente del IV municipio Massimiliano Umberti accompagnato da Federica Desideri assessora delle politiche ambientali, i consiglieri municipali Federico Proietti, Ruggero Piccolo, sodali dell’associazione Anfiteatro, Felici in Giardino, Associazione Italiana Casa.

Moderatore degli interventi, un dinamico veterano di Colli Aniene, Maurizio Puggioni.

Discorsi di rito delle autorità intervenute e a seguire buffet finale offerto da Adriano Spaghetti titolare del bar pasticceria Casa del Gelato che ha ospitato la bella cerimonia.

Dobbiamo anche ad Adriano Spaghetti l’idea (carezzata da tempo) del terzo e più grande Albero di Natale di Colli Aniene; un’idea concretizzata quest’anno a proprie spese e con il contributo dell’associazione Anfiteatro e la collaborazione di Felici in Giardino.

