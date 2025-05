Addio a Teresa Vergalli, partigiana e memoria vivente della Resistenza

Se n’è andata in silenzio, come spesso era entrata nei paesi dell’Italia occupata durante la Resistenza: con passo sicuro e determinato, ma senza clamore. Teresa Vergalli, nome di battaglia Annuska, staffetta partigiana, presidente onoraria della sezione Anpi Appio, è morta all’età di 96 anni.

A dare la notizia è stata l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – sezione di Roma, che ne ha ricordato la figura con parole cariche di affetto e riconoscenza.

Nata in una famiglia antifascista, Teresa scelse la lotta contro il nazifascismo giovanissima, mettendo a repentaglio la sua vita per garantire comunicazioni, trasportare messaggi e sostenere la rete della Resistenza nel momento più buio della storia italiana. In un Paese spezzato, la sua bicicletta e il suo coraggio erano strumenti di libertà.

Dopo la Liberazione, la sua battaglia non si fermò. Partecipò alla fondazione dell’Unione Donne Italiane, oggi Unione Donne in Italia, e insegnò nelle scuole, portando il valore della memoria antifascista alle nuove generazioni. Era convinta che la libertà si conquistasse ogni giorno, nelle parole, nella cultura e nella consapevolezza.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna lucida, appassionata, mai stanca di raccontare e pungolare, come ha sottolineato l’Anpi nel messaggio d’addio: “Sempre presente, la sua testimonianza, che era fonte di ispirazione e pungolo, ci mancherà. Che la terra ti sia lieve Teresa ‘Annuska’.”

Teresa era parte di una generazione che ha pagato in prima persona il prezzo della libertà, e ha saputo raccontarlo senza retorica.

Con lei se ne va una voce preziosa, un pezzo di memoria viva, che ha continuato a parlare finché le forze glielo hanno permesso.

Il suo insegnamento, però, resta: resistere non è un gesto del passato, ma una scelta quotidiana.

E oggi, in ogni giovane che ascolterà la sua storia, “Annuska” continuerà a camminare.

