Al via la quarta Edizione della Rassegna Corale del V Municipio

Ha preso il via domenica 17 maggio la Quarta Edizione della Rassegna corale del Municipio V di Roma Capitale, dedicata alla valorizzazione del territorio attraverso la musica corale, alla presenza di Olga Di Cagno, Consigliera e vicepresidente della Commissione Cultura, che ha portato i saluti del Presidente Mauro Caliste.

La novità di quest’anno è rappresentata dall’unione della musica con l’archeologia, la storia e la voglia di raccontare il Municipio attraverso concerti itineranti e passeggiate urbane, accompagnati da guide autorizzate e voci narranti che ci guidano in un percorso di scoperta e approfondimento di luoghi non sempre conosciuti.

Per il primo appuntamento il Coro “Le Coeur-Donne in Coro”, diretto da Daniela De Angelis, ci ha portato all’Acquedotto Felice e a via del Mandrione, con le sue storie narrate dall’attore Lucio De Francesco e tratte dal progetto “La memoria in cammino”, ideato da F. Piemontese con il Comitato di Quartiere di Villa Certosa. Al racconto si è unito il canto, con la musica tradizionale italiana e del mondo, seguito da un’ampia partecipazione di pubblico.

I prossimi appuntamenti della Rassegna:

24 maggio ore 18.00 – Parco Giordano Sangalli

Coro Hurla Hoop Choir, direttore M° Alice Pelle

6 giugno ore 18.00 – Mausoleo di Sant’Elena e Villa De Sanctis

Coro Accordi e Note, direttore M° Roberto Boarini

20 giugno ore 19.00 – Chiesa di San Felice da Cantalice

Coro Città di Roma, direttore M° Mauro Marchetti

24 ottobre ore 17.00 – Teatro Centrale Preneste

Serata conclusiva con tutti i cori partecipanti

Per info:

06.87081363 (lun-mart-giov-ven dalle 16.30 alle 18.30)

culturalelepetit@gmail.com

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