Al via l’ottava edizione di CINEMENTE

Inaugura il 28 marzo CINEMENTE il festival di psicoanalisi e cinema che si terrà fino al 7 aprile al Palazzo delle Esposizioni nella Sala Cinema. Una rassegna di dieci film che affrontano il tema della disumanizzazione, intesa come effetto di apatia e indifferenza. Dal 28 marzo al 7 aprile a Palazzo delle Esposizioni

CINEMENTE è un progetto ideato e curato dalla Società Psicoanalitica Italiana, dal Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale e dall’Azienda Speciale e trasformerà, ancora una volta, la sala Cinema del Palazzo delle Esposizioni in un laboratorio aperto alla discussione e alla comprensione dell’agire umano.

Le opere selezionate toccano diversi temi di attualità, attraverso le storie di immigrati, emarginati, senzatetto, giovani sbandati e disoccupati.

Il racconto di queste vite fragili e delle fragilità stesse è un invito alla riflessione e un espediente per analizzare e affrontare insieme agli psicoanalisti, ai registi e al pubblico presente, i comportamenti umani che oggi sono al centro delle cronache quotidiane.

LA RASSEGNA IN PROGRAMMA

Presenta e coordina gli incontri Fabio Castriota

giovedì 28 marzo, ore 20.00

L’inhumaine

di Marcel l’Herbier. Francia, 1924, 135’, did. in francese e italiano

segue incontro con Lucio Russo e Maria Assunta Pimpinelli

In un vortice di marchingegni misteriosi, auto in corsa, fantasie architettoniche si giostra la seduzione fatale di una diva-cantante senza cuore. Film d’arte per eccellenza, ipnotico “assenzio visivo”, summa dei maggiori esponenti dell’avanguardia parigina radunati da uno dei registi più colti e innovativi del suo tempo.

venerdì 29 marzo, ore 20.00

La vita oscena

di Renato De Maria. Italia, 2013, 85’

segue incontro con Gabriella Giustino, il regista, Isabella Ferrari, Gianluca De Marchi

La vita che un dolore incontenibile rende oscena è quella del giovane Andrea, stroncato dalla perdita dei genitori: la sua anima docile e inadeguata smette di funzionare e si lancia in una corsa febbrile verso la distruzione. Dal romanzo autobiografico di Aldo Nove, sconvolgente traiettoria esistenziale, tra rifiuto di vivere e disperata ricerca di salvezza.

sabato 30 marzo, ore 20.00

Sette opere di misericordia

di Gianluca e Massimiliano De Serio. Italia, Romania, 2011, 103’

segue incontro con Anna Ferruta e i registi

La parabola di una giovane clandestina moldava, costretta al borseggio in ospedale per sopravvivere, e di un anziano, malato e solitario, è scandita dalle sette opere di misericordia, indicate dal Vangelo per il perdono dei peccati. Racconto toccante e crudo di due anime che la miseria ha portato al deserto dei sentimenti.

domenica 31 marzo, ore 18.00

Sole Cuore Amore

di Daniele Vicari. Italia, 2016, 113’

segue incontro con Giuseppe Riefolo e il regista

Sveglia all’alba, 4 figli e un marito da mantenere, 2 ore di mezzi pubblici romani per raggiungere il lavoro 7 giorni su 7, per 800 euro in nero. I numeri da incubo della vita di Eli, la straordinaria Isabella Ragonese, misurano la brutalità quotidiana degli ultimi in tempo di crisi economica, nella coraggiosa denuncia di Vicari.

mercoledì 3 aprile, ore 20.00

La cena per farli conoscere

di Pupi Avati. Italia, 2007, 99’

segue incontro con Manuela Fraire e il regista

Padre assente e ingombrante, il sorprendente Abatantuono incarna un attore deluso, sfigurato da un disastroso intervento di chirurgia plastica, che trova una svolta al suo caotico mondo affettivo nelle tre figlie. Il maestro emiliano ci regala una nuova commedia brillante e amara.

giovedì 4 aprile, ore 20.00

Che vuoi che sia

di Edoardo Leo. Italia, 2016, 105’

segue incontro con Ezio Maria Izzo e il regista

Un ingegnere informatico disoccupato lancia una sfida hard al popolo del web. Nell’epoca dei social e della tirannide influencer, che invade i nostri schermi con scampoli di vite esibite, questa commedia amara pone domande allarmanti sul senso di dignità che la vita autentica reclama.

venerdì 5 aprile, ore 20.00

Io sono Tempesta

di Daniele Luchetti. Italia, 2017, 97’

segue incontro con Domenico Chianese e il regista

Uno squalo della finanza, spregiudicato e insensibile, deve scontare una condanna prestando servizio in un centro di accoglienza. Una farsa sociale sul potere di corruzione del denaro, ritratto ironico e spietato di un’umanità qualunquista e arrivista, che non prova empatia per nessuno, neppure per se stessa.

sabato 6 aprile, ore 17.00

Lo zio di Brooklyn

di Daniele Ciprì, Franco Maresco. Italia, 1995, 98’

segue incontro con Fabrizio Rocchetto e Daniele Ciprì

Artefici di una rivoluzione televisiva geniale e senza precedenti, non solo in Italia, grottesca e cruda visione di un mondo sub-urbano emarginato, Ciprì e Maresco portano sul grande schermo il loro universo allucinato: in una Palermo desertificata, repellente di escrementi, amplessi con animali, nani mafiosi, si spegne definitivamente ogni rapporto umano.

sabato 6 aprile, ore 20.00

Ultimo tango a Parigi

di Bernardo Bertolucci. Italia, 1972, 129’

segue incontro con Loredana Micati e Barbara Alberti

Cinemente rende omaggio al grande maestro che ha indagato con lucidità i percorsi più complessi e profondi del nostro animo. Questo capolavoro, scandaloso per eccellenza, ci riporta al furore trasgressivo dell’epoca, al desiderio di libertà da una solitudine disperata, che neppure l’eros riesce a sconfiggere.

domenica 7 aprile, ore 18.00

PREMIO SPI – CINEMENTE 5a edizione

Manuel

di Dario Albertini. Italia, 2017, 98’

consegna il premio Paolo Boccara, sarà presente il regista

Conclude Cinemente l’opera prima della scorsa stagione che una giuria di psicoanalisti ha premiato per la particolare sincerità con cui riflette sull’esperienza umana. La lotta per reinserirsi nella società porta al giovane protagonista un carico di responsabilità e un traumatico passaggio all’età adulta.

Si ringraziano per i film: Bibi Film, Centre National du Cinéma et de l’image animée – Archives Françaises du Film, Fandango, Koch Media, Lobster Films, Rai Cinema

INFO

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema

scalinata di via Milano 9 A, Roma

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino