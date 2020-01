Presso la Biblioteca Quarticciolo in via Castellaneta 10, prende il via una rassegna cinematografica dedicata al cinema in costume con tre film recenti:

‘Il ritorno dell’eroe’ che sarà proiettato il 4 gennaio 2020 alle ore 18

Seguirà ‘Maria di Scozia’ l’11 gennaio alle ore 18.

Il 18 gennaio alle ore 18 sarà la volta de ‘La Favorita’.