All’ex Manicomio di Roma per i 100 anni di Basaglia

Domenica 22 dicembre 2024 alle ore 10 al S. Maria della Pietà (P.za S. Maria della Pietà 5, appuntamento alla fontana davanti al padiglione principale-26, a pochi passi da Stazione FS Monte Mario) per una sorta di Maratona Basaglia a 100 anni dalla nascita del grande psichiatra e riformatore della disciplina psichiatrica in Italia.

Si apre con il walkabout di Urban Experience Entrare Fuori Uscire Dentro coinvolgendo stakeholder e cittadini sulla rigenerazione urbana dell’ex Manicomio di Roma di cui ci siamo occupati tante volte negli anni scorsi. Subito dopo si svolge lo spettacolo di Teatro Mobile con Pietro Faiella e Liliana Massari dedicato a Zelda Fitzgerald e alla sua schizofrenia gioiosa.

Da qui si sviluppa il secondo walkabout Da vicino nessuno è normale che condurrà al CoBrAgOr (Cooperativa Braccianti Agricoli Organizzati), ricordando, oltre a Basaglia, anche figure come Paolo Ramundo che da leader dei Disoccupati Organizzati nel 1978, dopo aver occupato quelle terre, accolse gli internati dopo la chiusura del Manicomio. Allora si rivendicava “l’impossibilità di essere normali” associando le sensibilità rivoluzionarie alle più diverse alterità.

A questo punto, nell’ aia del CoBrAgOr (forse l’unica aia agricola presente in città) verso le 11.30, ci sarà Ciao, rediviva! un reading di poesie di Alda Merini con Liliana Massari e Galatea Ranzi, frutto di un lavoro già presentato alla Biennale di Venezia dedicato alla grande poetessa a lungo rinchiusa in Manicomio. Dopo è previsto un pranzo sociale (per partecipare scrivi a info@urbanexperience.it).

