All’ICBSA la prima edizione del Premio Gabriella Doria

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, mercoledì 29 aprile 2026 alle ore 11:00, l’ICBSA (Istituto Centrale per i Beni Sonori ed Audiovisivi) ospiterà un’iniziativa promossa da AIRDanza – Associazione Italiana per la Ricerca sulla Danza, nel quadro delle celebrazioni per il XXV anniversario dalla sua fondazione.

L’evento sarà dedicato alla presentazione della prima edizione del Premio Gabriella Doria, intitolato “La luce dei sogni: immaginare il futuro attraverso la danza e la musica”, un progetto che nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la creatività delle nuove generazioni. Il Premio è rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, chiamati a esprimersi attraverso linguaggi diversi – dalla scrittura al disegno, fino alla creazione multimediale – sul tema della relazione tra danza e musica.

L’iniziativa rappresenta anche un momento di ricordo e omaggio a Gabriella Doria, giovane promessa della danza e della musica prematuramente scomparsa, cui il Premio è dedicato.

Nel corso della giornata sarà presentata l’attività di AIRDanza nel campo della divulgazione e della ricerca coreutica, insieme al secondo numero della rivista scientifica AIRDanza Journal, dedicata agli studi sulla danza in ambito nazionale e internazionale.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium dell’ICBSA, in via Michelangelo Caetani 32 a Roma, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, e sarà trasmesso anche in diretta streaming, ampliando così la partecipazione del pubblico a un’iniziativa che unisce memoria, ricerca e promozione culturale.

Con questa collaborazione, l’ICBSA conferma il proprio ruolo di istituto impegnato nella valorizzazione del patrimonio sonoro e audiovisivo e nel sostegno a iniziative che promuovono il dialogo tra arti, linguaggi e nuove generazioni.

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