Alta Velocità in Ciociaria: tavolo tecnico al MIT

L'analisi multicriteria ha indicato l'alternativa migliore e più stabile

Redazione - 2 Settembre 2025

Un nuovo tassello potrebbe presto ridisegnare la mappa dell’Alta Velocità italiana. Questa mattina, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuto un tavolo tecnico convocato dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini per discutere la fattibilità di una nuova fermata AV nel Frusinate, lungo la linea Roma-Napoli AV/AC.

L’iniziativa, sostenuta da amministratori locali e comunità del territorio, ha visto seduti allo stesso tavolo MIT, RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato, insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni, al deputato Nicola Ottaviani, al presidente della Provincia Luca Di Stefano e ai sindaci di Frosinone, Supino e Ferentino.

Al centro della discussione, lo studio di prefattibilità condotto da RFI in collaborazione con la Regione, che ha messo a confronto tre possibili soluzioni: Ferentino, Patrica e Roccasecca (in corrispondenza del posto di movimento di San Giovanni). Dall’analisi multicriteria, è emersa Ferentino come opzione migliore e più stabile.

Non solo: l’analisi costi-benefici ha confermato la convenienza dell’investimento, destinato a generare benefici netti per la collettività dal punto di vista economico e sociale.

Il percorso ora prosegue con un aggiornamento dei costi e delle valutazioni economiche: entro ottobre il tavolo sarà riconvocato per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto.

“Un passo importante ha commentato Salvini verso un collegamento più rapido ed efficiente tra il Lazio meridionale, Roma e Napoli, a vantaggio di cittadini e imprese”.

