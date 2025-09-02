Alta Velocità in Ciociaria: tavolo tecnico al MIT

Un nuovo tassello potrebbe presto ridisegnare la mappa dell’Alta Velocità italiana. Questa mattina, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è tenuto un tavolo tecnico convocato dal vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini per discutere la fattibilità di una nuova fermata AV nel Frusinate, lungo la linea Roma-Napoli AV/AC.

L’iniziativa, sostenuta da amministratori locali e comunità del territorio, ha visto seduti allo stesso tavolo MIT, RFI, Trenitalia e Ferrovie dello Stato, insieme al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, agli assessori regionali Fabrizio Ghera e Giuseppe Schiboni, al deputato Nicola Ottaviani, al presidente della Provincia Luca Di Stefano e ai sindaci di Frosinone, Supino e Ferentino.

Al centro della discussione, lo studio di prefattibilità condotto da RFI in collaborazione con la Regione, che ha messo a confronto tre possibili soluzioni: Ferentino, Patrica e Roccasecca (in corrispondenza del posto di movimento di San Giovanni). Dall’analisi multicriteria, è emersa Ferentino come opzione migliore e più stabile.

Non solo: l’analisi costi-benefici ha confermato la convenienza dell’investimento, destinato a generare benefici netti per la collettività dal punto di vista economico e sociale.

Il percorso ora prosegue con un aggiornamento dei costi e delle valutazioni economiche: entro ottobre il tavolo sarà riconvocato per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto.

“Un passo importante – ha commentato Salvini – verso un collegamento più rapido ed efficiente tra il Lazio meridionale, Roma e Napoli, a vantaggio di cittadini e imprese”.

