Una grande opera ferroviaria per collegare il cuore produttivo del Lazio meridionale alle direttrici nazionali ed europee, trattenendo i giovani e dando nuovo slancio all’occupazione. È la prospettiva tracciata da Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl Lazio, intervenuto nella giornata di ieri, venerdì 20 novembre a Fiuggi, nell’ambito della manifestazione Nexus promossa da Giornalisti Indipendenti.

«La partecipazione della Cisl Lazio all’iniziativa Nexus è un’occasione per rilanciare una sfida decisiva: creare sviluppo e lavoro, contrastando lo spopolamento e restituendo ai giovani la possibilità di costruire il proprio futuro nel Basso Lazio», ha sottolineato il leader sindacale, individuando nella stazione Tav MedioLatium un snodo strategico per l’intera area.

Secondo Coppotelli, i distretti di Frosinone e Latina dispongono già di eccellenze industriali nella manifattura, nel farmaceutico, nell’aerospazio e nell’agroalimentare, ma scontano un deficit di collegamenti rapidi indispensabili per attrarre capitali e raggiungere nuovi mercati.

Un bacino strategico fino a Molise e Abruzzo e l’appello a un patto tra istituzioni, imprese e parti sociali

Nella visione del sindacato, l’infrastruttura ferroviaria non rappresenterebbe soltanto un potenziamento della mobilità, bensì un corridoio capace di mettere in rete il Basso Lazio con il Settentrione e l’Europa, estendendo i benefici anche al territorio pontino, al Molise e all’Abruzzo.

«Non possiamo rassegnarci a un territorio che perde giovani, competenze e prospettive. Lo spopolamento si contrasta con lavoro di qualità, servizi e investimenti capaci di generare nuove possibilità», ha ribadito Coppotelli, sollecitando infine una convergenza programmatica tra tutti gli attori locali: «Servono una visione di lungo periodo e un’alleanza concreta tra istituzioni, imprese e parti sociali. La crescita non si misura soltanto con le opere realizzate: deve tradursi in occupazione stabile e dignitosa e in migliori condizioni di vita. La Stazione Tav MedioLatium può essere un motore di nuovo sviluppo, ma al centro devono restare le persone e il futuro delle comunità».

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