ArenAniene continua anche a Ferragosto

La 3a edizione di ArenAniene continua la sua programmazione offrendo al pubblico romano un’oasi di pace e cultura anche durante la settimana di Ferragosto.

Si comincia oggi, lunedì 12 agosto, con la proiezione di Croce e Delizia commedia italiana diretta da Simone Godano, con Alessandro Gassmann e Fabrizio Bentivoglio, vincitrice ai Nastri d’Argento del Premio SIAE per la giovane sceneggiatura.

Giovedì 15 agostoinvece la proiezione di Green Bookdi Peter Farrelly, vincitore del Premio Oscar 2019 come Miglior Film: i protagonisti Viggo Mortensen e Mahershala Ali raccontano l’amicizia tra un buttafuori italoamericano e un pianista afroamericano nell’America negli anni sessanta.

Molti ancora gli eventi collaterali che arricchiscono la programmazione di ArenAniene 2019 come l’incontro di poesia di giovedì 22 agosto con Agostino Raff, nome storico della poesia capitolina, e il poeta/chansonnier Capodiluce. E ancora giovedì 29 agosto il reading de “Notti Bianche” di Dostoevskij, evento che cerca di costruire un ponte tra letteratura e psicologia, a cura di Giampiero Strangio e Valeria Campinoti. Continua inoltre ogni sera anche “l’AperiFilm”: al costo di 10 euro si potrà vedere il film programmato per la serata e sarà offerto un aperitivo nell’area ristoro dell’arena, allestita con materiali ecosostenibili in legno e curato dalla direttrice artistica Patrizia Di Terlizzi.

La rassegna è parte del programma dell’Estate Romana promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.

Ingresso: 6 €

Via Nomentana altezza civico 416, Roma

Info: www.arenaniene.it

La programmazione potrebbe subire variazioni.

Ufficio Stampa press.arenaniene@gmail.com