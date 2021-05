ASD Dream Team Roma: giovani pallavoliste alla riscossa

Il settore giovanile della Dream Team Roma ha chiuso con successo la settimana appena trascorsa. È finalmente arrivata la tanto attesa prima vittoria nel campionato di Eccellenza Under 15 femmiinile, dove la squadra gialloblù si è aggiudicata la partita non lasciando vincere neanche un set alle avversarie dell’ASD Pallavolo Civitavecchia.

Il campionato regionale è iniziato nel mese di marzo e questa vittoria ha il sapore della riscossa e arriva a infondere fiducia ad una squadra che già vanta una storica qualificazione. Ricordiamo infatti che è la prima volta che una giovanile della Dream Team gareggia in questa importante competizione. Le ragazze guidate dall’allenatrice Claudia Nardinocchi hanno già dimostrato – e continuano a farlo – la volontà di crescere e fare esperienza in un contesto molto impegnativo.

Ma la Dream Team, che dal 2003 colora la realtà sportiva di Casal Bruciato, non si limita a difendere la qualificazione ottenuta nell’eccellenza regionale. Come anticipato, la settimana gialloblù ha registrato altre vittorie, che vanno dal’Under 13 all’Under 19, sempre al femminile. Le prime e più giovani pallavoliste sconfiggono per la seconda volta le avversarie della Volleyrò Academy, mentre le ragazze dell’Under 17 confermano la propria tenacia con un 3-0 siglato contro l’USD Sales Volley. Non sono da meno le più grandi atlete dell’U19, che regalano a sé stesse e alla propria società una vittoria contro le giocatrici della Polisportiva Piva.

Lo sguardo al futuro non può che caricarsi di aspettative. Ma le giovani pallavoliste gialloblù sono pronte ad accogliare la sfida. Luca Liguori, direttore generale della Dream Team, commenta così i risultati della settimana in un post sul suo profilo Instagram: “La strada è giusta ed è necessario mantenere questa costanza per godersi ciò che stiamo costruendo”.