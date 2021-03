ASD Dream Team Roma qualifica un suo gruppo nel campionato regionale Under 15

CAMPIONATI REGIONALI, SI FA SUL SERIO – Il settore giovanile “regionale” entra nel vivo e raggiunge ora la sua fase a gironi di eccellenza e l’under 15 di coach Nardinocchi può festeggiare l’ufficialità dell’approdo in questo prestigioso campionato. Infatti per la prima volta una squadra gialloblù parteciperà a questa fase, indossando

ovviamente sul petto il marchio di qualità argento a testimonianza di un percorso sempre più convincente negli anni, culminato con questa storica qualificazione.

UNA QUALIFICAZIONE FIGLIA DI DUE SPLENDIDE VITTORIE: La Casalandia Dream

Team Roma, lo ricorderete, aveva superato agilmente il difficile girone di qualificazione con due vittorie, nette, per 3-0, su Giro Volley e Frascati VC. Sei punti che hanno garantito, per la loro fattura e il loro elevato quoziente, l’accesso a questo raggruppamento altrettanto impegnativo e carico di sfide da vivere, ma che già per il suo nome rappresenta una parte della storia gialloblù.

IL GIRONE B: A comporre il girone, il B, saranno, oltre a capitan Onorati e compagne: Civitavecchia Volley, Pallavolo Civitavecchia, Peter Pan Pallavolo, Volleyrò, Frascati (squadra che appunto la DTR ha affrontato e battuto nella qualificazione), Volley Friends Roma, Poolstars Pallavolo: nomi blasonati del settore giovanile laziale, sfidanti dalla storia lunghissima.

LE PAROLE DI LUCA LIGUORI: Il parere di Luca Liguori, DG e coach della Dream Team Roma, è affidato a questa nota: “Siamo molto felici del risultato conseguito e di essere tra le migliori squadre della regione. Questo gratifica il lavoro delle ragazze, dei tecnici e della società fatto in questi anni. Ora abbiamo chiesto a noi stessi di alzare ancora un po’ l’asticella, cercando di fare un buon percorso, con obiettivo concreto il miglioramento costante gara dopo gara. Sarà un’emozione unica che tutta la società vivrà con orgoglio e determinazione”.