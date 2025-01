Assemblea partecipata al Quarticciolo sabato 18 gennaio

È stata molto partecipata l’assemblea in piazza del Quarticciolo sabato 18 gennaio 2025 per protestare contro l’imposizione dall’alto del modello Caivano in un quartiere che orgogliosamente difende un suo modello.

Pochi giorni fa c’è stata l’aggressione alle forze dell’ordine per fermare l’arresto di un pusher. La vendita di crack è dilagante. L’abbandono scolastico è tra i più alti in città. Ma la soluzione – è stata ribadito più volte nel corso dell’assemblea – non può essere affidata solo alla forza.

«Con il decreto Caivano il progetto Quarticciolo è sotto attacco. Uno degli interventi sarà sgomberare questo palazzo occupato dell’ex Commissariato» ha affermato Fabrizio Troya, tecnico e allenatore nella Palestra Popolare del Quarticciolo indicando l’edificio dell’ex Commissariato.

«Non è questo il modo – ha proseguito – di fare lotta allo spaccio. Qui dentro non si vende e non si consuma droga. Non vediamo l’ora che le istituzioni mettano delle risorse nelle periferie, ma devono ascoltare le realtà sociali che qui ci vivono tutti i giorni ed è come vivere nel deserto. Se l’obiettivo dello Stato è sgomberare l’unico luogo di cultura di un quartiere con il più alto abbandono scolastico, allora questa è una follia».

Tra i partecipanti anche molti esponenti di centrosinistra, e tra questi, il presidente del V Municipio Mauro Caliste, all’Assessore alla Cultura di Roma Massimiliamo Smeriglio.

«Il tema delle politiche culturali – ha affermato Smeriglio – è la direzione da intraprendere. Sarebbe opportuno che anche il Governo e la Regione agissero in questo modo. Rafforzando presidi positivi invece di usare una logica di militarizzazione”.

Quarticciolo Ribelle che opera da anni nel quartiere invita sul suo profilo FB a fare questa riflessione:

«Succede che ti svegli il giorno prima della vigilia di Natale e scopri che il governo, per decreto, ha deciso di cancellare quello che fai da dieci anni. Succede che fai fatica anche a razionalizzare: qual è il senso in un posto in cui ha chiuso tutto di cancellare anche l’unico spazio aperto. Perché per combattere il crack si decide di investire milioni per impedire ai ragazzini di avere un doposcuola?

Sfugge alla logica, non è facile spiegarselo. Bisogna essere cattivi per voler togliere a chi nasce qua anche questo. Succede che sui giornali viene fuori un discorso assurdo: o sei per la sicurezza o sei per le attività sociali, vuoi vivere tranquillo? Allora chiudiamo il doposcuola. Senza alcun senso.

È brutto perché qui le persone di tranquillità ne hanno bisogno assai e fargli credere in tv che sia un baratto in cui devono per forza rinunciare a quel poco che hanno costruito dal basso è un’operazione squallida. Succede e non sai bene manco che dire e che fare, allora ti dici: da dieci anni una cosa abbiamo imparato, quando sei in difficoltà: parlare chiaro. Dire quello che si pensa e fare quello che si dice. Senza millantare nulla, darsi gradi da generale e lanciare strategie iperboliche.

Abbiamo bisogno di aiuto, chiediamo aiuto. Succede che la città risponde. Che la piazza si riempie. Che le persone capiscono l’inganno. Succede che torni a respirare. Grazie. Non abbiamo ancora fatto nulla, sarà lunga e sarà dura, ma per noi ieri è già stato tutto.

Se siamo fianco a fianco, se siamo in ascolto, possiamo cambiarlo davvero questo quartiere. Se alle parole seguiranno i fatti, se difenderemo davvero insieme Quarticciolo, possiamo vincere. Ci vediamo il 1 marzo».

