Atalanta-Roma 1-2, le pagelle

Atalanta-Roma

ATALANTA: Gollini 6, Toloi 6, Palomino 6,5, Djimsiti 6, Hateboer 5, Freuler 6,5, De Roon 6, Gosens 6, Gomez A 6 (86′ Muriel s.v.), Ilicic 6 (83′ Malinovskyi s.v.), Zapata D 6,5 (59′ Pasalic 7)

ALL.: Gasperini 7,5

ROMA

Pau Lopez 6,5: Uno dei pochi a salvarsi. Buon intervento su Gomez in uscita a salvare la porta. Poi qualche altro intervento importante nella ripresa

Bruno Peres 5: Inizia bene con buone chiusure e giuste ripartenze. Ripresa disastrosa, da lui si passa come niente

Smalling 5,5: Cade ma con dignità, da solo non può reggere agli attacchi multipli dei nerazzurri

Fazio 5,5: Qualche buon anticipo, ma sono mesi che non gioca titolare e i risultati si vedono. Salva su Gosens un gol quasi fatto

Spinazzola 4,5: Al posto di Kolarov riesce a fare disastri allo stesso modo. Sempre fuori fase e imbarazzante negli interventi. Assente in fase offensiva

Mancini G 5,5: Non ricalca le buone prestazioni già svolte qualche mese fa a centrocampo. Difficile ritrovarsi contro il forcing compatto della linea mediana dei padroni di casa

(68′ Veretout) 5: Entra ma riesce a far peggio di Mancini

Pellegrini Lo 4,5: La delusione più grande. La squadra, con le defezioni di Zaniolo e Diawara, si doveva affidare a lui, ma la sua prestazione è impalpabile. Uno dei peggiori

Kluivert 6: Uno dei pochi a non demeritare. Nel primo tempo mette in seria crisi i difensori atalantini con i suoi strappi sulla destra. Bene anche a inizio ripresa con il suo rapido palleggio sulla trequarti, ma i compagni non lo seguono

(62′ Carles Perez) 5: Come all’esordio con il Sassuolo, cioè male

Mkhitaryan 5: Primo tempo fatto di sapienza tecnico-tattica. Al piccolo trotto ma sa far girare la palla. Si fiacca nella ripresa, anche per la sua scarsa condizione

Perotti 5: Fa fatica a “serpeggiare” sulla fascia. Ha poca forza per imporsi come una volta

(78′ Villar) s.v.

Dzeko 6,5: Il migliore della squadra. Segna un gran gol sfruttando il regalo di Palomino. Le palle alte sono tutte le sue e da solo riesce a battersi in avanti, ma a questa Roma non basta

ALL.: Fonseca 5: La squadra gioca (male) solo un tempo. Nella ripresa abbandona subito il match e il mister non riesce cambiare la rotta di una compagine sconquassata, di cui lui è responsabile, e che non ha le capacità mentali e tecniche per risollevarsi da una crisi che sembra senza fine. 5 sconfitte in 7 partite di cui 3 di fila. Numeri da licenziamenti in tronco per chi ha creato tutto questo

Arbitro: Orsato 5: Su Kluivert il rigore è netto, ma l’arbitro di Schio vede e decide di non assegnarlo e di non farsi supportare dal VAR