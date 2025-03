“Benvenuta Primavera” è l’iniziativa in programma nei giorni 3, 4 e 5 aprile, patrocinata dal Municipio IV e dalla Regione Lazio.

Partecipano oltre venti artisti espositori, la scuola d’infanzia Colli Aniene – Franceschini, l’Istituto Comprensivo Tullio De Mauro e numerose associazioni territoriali. La manifestazione prevede il “Premio Benvenuta Primavera”, iniziativa a carattere culturale e sociale.

Appuntamento in Viale E. Franceschini, Largo Nino Franchellucci e Via V. Melandri.

Tutti i dettagli del programma nella LOCANDINA.

