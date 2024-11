Beppe Fenoglio a “Libri ad alta voce” a Torre Maura

Lunedì 25 novembre alle ore 19 appuntamento con l’ultimo Reading del 2024, organizzato da Antonello Dionisi e La lettrice di carta presso il Teatro della Cicogna, in via della Cicogna 2 a Torre Maura.

È il terzo appuntamento autunnale e sarà dedicato al libro Una questione privata, romanzo scritto da Beppe Fenoglio: il libro racconta una storia d’Armi e d’Amore con protagonista il partigiano Milton che casualmente ritorna nella villa in cui viveva Fulvia, la giovane di cui è innamorato: un insieme di vicende personali che si intrecciano con quelle storiche che daranno vita ad un finale che lascerà sorpresi.

Il Reading porterà sul palco non solo parole ma anche immagini e video per comprendere meglio il contesto storico e sociale in tempo di guerra che Fenoglio ha voluto raccontare in un romanzo che ancora oggi sa parlare a vecchie e nuove generazioni.