Bonessio (Avs): da Garbatella con la Rete Tutela Roma Sud per dire no alla costruzione dell’inceneritore di Santa Palomba

“Ieri ho partecipato alla prima delle due giornate organizzate dalla Rete Tutela Roma Sud per parlare di gestione e chiusura del ciclo dei rifiuti a Roma. Alla presenza di massimi esponenti della materia come Paul Connett e Rossano Ercolini e di tanti rappresentanti di associazioni e comitati di settore, ho ribadito che l’incenerimento dei rifiuti è una scelta anacronistica perché si pone in aperto contrasto al modello di economia circolare voluto dalla UE.

La politica europea della gerarchia dei rifiuti individua nella riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero le azioni da privilegiare rispetto allo smaltimento a cui ricorrere solo in ultima analisi e in via residuale.

A fronte di specifiche indicazioni europee Roma, invece, sceglie di bruciare i rifiuti indifferenziati anziché differenziarli e recuperarli; sceglie di ipotecare per i prossimi 33 anni (durata del contratto con il gestore dell’inceneritore) il futuro dei giovani; sceglie di produrre polveri ultrasottili, diossine e metalli pesanti ma anche alte percentuali di ceneri prodotte dall’inceneritore che, in quanto rifiuti pericolosi e speciali, inquinano e vanno smaltite con procedure complesse e costose.

Spiace constatare che non si voglia aprire un confronto di alto livello tecnico-scientifico per valutare altre soluzioni tecnologicamente più avanzate e sostenibili in fatto di gestione dei rifiuti. Come Alleanza Verdi-Sinistra continueremo a batterci contro la costruzione dell’inceneritore, in tutte le sedi e con ogni mezzo a nostra disposizione.

Attraverso questa due giorni divulgativa e informativa un piccolo passo in avanti è stato fatto: portare la discussione da Santa Palomba, Municipio IX, e dai comuni dei Castelli dentro Roma. Insieme alla Rete Tutela Roma Sud ieri siamo partiti dal Municipio VIII della Garbatella.

Spero che questo dibattito possa coinvolgere anche gli altri Municipi perché tutta Roma è Santa Palomba e perché i tempi sono maturi per una nuova coscienza sociale e ambientale.” Così in una nota il consigliere capitolino di Alleanza Verdi-Sinistra Nando Bonessio.

