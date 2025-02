Borse “Io Studio”, domande online fino al 21 marzo

Fino al 21 marzo 2025 è possibile presentare la domanda per la borsa di studio IoStudio. Il Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale ha pubblicato l’AVVISO che riporta le istruzioni e le condizioni per usufruire del beneficio, rivolto a chi sta frequentando scuole secondarie di II grado statali e paritarie e percorsi triennali IeFP.

Per fare richiesta, è necessario risiedere in uno dei Municipi di Roma Capitale e avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore a € 15.748,78.

La domanda per il beneficio dovrà essere inviata esclusivamente online attraverso l’apposito servizio disponibile al seguente link: www.comune.roma.it > Portale Istituzionale > Servizi > Scuola > Diritto allo studio > Domanda borsa di studio digitale

Per accedere occorre utilizzare le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) oppure della Carta d’Identità Elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Se si accede per la prima volta ai Servizi online di Roma Capitale, dopo l’identificazione occorre innanzitutto procedere con la registrazione del proprio profilo.

Per altre informazioni, visita la pagina dedicata del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale.

