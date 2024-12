Brindisi e premiazione dell’associazione Gli Amici Di Conca D’Oro – APS

Si è svolta nella splendida cornice del “Salotto Valentini” il consueto appuntamento annuale, che oltre al brindisi di Natale vede la premiazione dei cittadini che si sono distinti durante l’anno per costanza, impegno verso la comunità, l’ambiente ed il territorio.

Il premio Nobel, che da circa 8 anni l’associazione organizza ogni fine anno, e che è diventato anche un modello istituzionale.

Sabato 14 dicembre 2024, oltre alla premiazione ed il brindisi in cui si è parlato anche del futuro dell’associazione, grazie alla presenza del presidente del Consiglio della Regione Lazio, On. Antonello Aurigemma, sono stati premiati con delle targhe molto belle altri cittadini che durante l’anno hanno svolto con grande esempio di generosità attività al miglioramento del parco delle Valli.

Una mattina speciale, che tra un sorso di caffè, cappuccino e buon cioccolato si data evidenzia di quanto è importante il valore del dare, l’altruismo, che oggi è molto raro.

All’incontro è stato annunciato anche il cambio della guida dell’associazione, che nel mese di gennaio verrà divulgato un comunicato ufficiale.

Tutto questo è stato possibile grazie alla partecipazione di alcune attività commerciali di zona, un grazie alla gelateria Agapè di viale Val Padana, Non solo Moda di via Val Maggia, Valentini di via Conca D’Oro, ed un grazie al presidente del Consiglio della Regione Lazio, On. Antonello Aurigemma.

