Cagliari-Lazio 0-3: vittoria netta nel segno di Sarri

La Lazio ha vinto e convinto a Cagliari battendo i padroni di casa per 3-0. Quando la squadra ha una settimana intera per preparare una gara è inarrestabile, cosa diversa se deve farlo ogni tre giorni. La panchina corta per tutta la stagione non ha certamente aiutato il mister ad insegnare il suo calcio.

La speranza che dopo il primo anno in cui la Lazio ha galleggiato in quel limbo fra il sogno Champions e l’incubo di una stagione anonima nel secondo la Società accontenti il mister in modo che ci siano sempre più prestazioni come quelle di Cagliari.

La mano di Sarri

Contro l’11 di Mazzarri Sarri ha schierato la sua formazione vicino a quella ideale, dopo il rientro di Acerbi in difesa.

Sull’out di sinistra è tornato ad essere imprescindibile Radu. Davanti il trio d’attacco è stato composto da Immobile, Zaccagni e Felipe Anderson.

Il match dopo un buon inizio laziale si è sbloccato con l’episodio del calcio di rigore assegnato al VAR per un braccio troppo largo di Altare sul tiro di Luis Alberto.

Sul dischetto ci ha pensato Immobile e dopo il vantaggio qualche minuto dopo è arrivato anche il bel raddoppio di Luis Alberto, nato da un’azione in contropiede, portata avanti dall’asse Luis Alberto-Immobile-Felipe Anderson.

Tris meritato

Nella ripresa il Cagliari più volte ha provato a riaprire il match ma Strakosha ha detto di no in più di un’occasione.

Nel frattempo la Lazio non ha smesso di cercare il tris ogni qual volta che ne ha avuto la possibilità, trovandolo con merito al 62’ con Felipe Anderson. Nel finale di gara la squadra di Sarri è andata vicina al poker ed ha terminato il match in dieci per l’espulsione di Marusic per doppia ammonizione.

Le pagelle di Cagliari-Lazio 0-3

LAZIO

Strakosha 6 – I compagni gli hanno fatte vivere una serata tranquilla e quando è stato chiamato in causa ha risposto presente.

Marusic 5.5 – Poteva evitare di farsi ammonire per la seconda volta, considerando che la squadra vinceva 3-0.

Luiz Felipe 6 – Al suo fianco ha ritrovato Acerbi e le cose sono andate meglio.

Acerbi 6.5 – È tornato dopo l’infortunio fornendo una buona prestazione. Ora sta a lui ricucire il rapporto con i tifosi che non gli hanno perdonato alcuni atteggiamenti polemici nei loro confronti.

Radu 6.5 – Passano gli anni e gli allenatori ma la Lazio sembra non poter fare a meno di lui.

Luis Alberto 7.5 – Ha giocato veramente una buona gara, propiziando il calcio di rigore inziale e mettendo dentro la palla del 2-0.

88′ Basic sv.

Leiva 6.5 – Giocando ogni 7 giorni ha avuto la possibilità di recuperare e di essere ancora importante per la squadra.

Milinkovic 7 – In partite di questo tipo si esalta.

F. Anderson 7 – Nonostante qualche errore sottoporta ha mostrato di avere una marcia in più.

84′ Romero sv.

Immobile 7 – Trasformando il rigore ha impresso il suo sigillo anche in questo match.

Zaccagni 6.5 – Ha lasciato la scena agli altri compagni del tridente d’attacco.

68′ Pedro 6 – E’ entrato con la squadra in controllo ed avanti di tre reti a zero.

All. Maurizio Sarri 7 – Con una settimana piena ha potuto allenare i suoi ragazzi come preferisce. Contro il Cagliari si è vista nettamente la sua mano.

CAGLIARI

Cragno 6, Lovato 5.5, Altare 5 (57′ Carboni 5.5), Goldaniga 5 (77′ Ceppitelli sv); Bellanova 6, Grassi 6, Marin 6, Deiola 5 (57′ Pavoletti 6), Dalbert 5.5 (77′ Zappa sv); Pereiro 5 (67′ Baselli 6), Joao Pedro 5.5. All. Walter Mazzarri 5.5.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli) 5.5.

Il tabellino di Cagliari-Lazio 0-3

Marcatori: 19′ rig. Immobile (L), 43′ Luis Alberto (L), 63′ F. Anderson (L)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Lovato, Altare (57′ Carboni), Goldaniga (77′ Ceppitelli); Bellanova, Grassi, Marin, Deiola (57′ Pavoletti), Dalbert (77′ Zappa); Pereiro (67′ Baselli), Joao Pedro. A disp.: Radunovic, Aresti, Lykogiannis, Kourfalidis, Obert, Keita Baldé. All.: Walter Mazzarri.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Luis Alberto (88′ Basic), Leiva, Milinkovic; F. Anderson (84′ Romero), Immobile, Zaccagni (68′ Pedro). A disp.: Reina, Adamonis, Hysaj, Patric, Kamenovic, A. Anderson, Moro, Cabral. All.:Maurizio Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca (sez. Napoli). Assistenti: Bindoni – Alassio. IV uomo: Francesco Cosso. V.A.R.: Di Paolo. A.V.A.R.: Zufferli

Note: Ammoniti: 18′ Altare (C), 71′ Marusic (L), 75′ Marin (C), 90’+2′ Lovato (C). Espulso: 89′ Marusic (L). Recupero: 2′ pt, 4′ st.