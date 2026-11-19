Si è chiusa anzitempo, tra tensioni e proteste, la seduta straordinaria dedicata al nodo casa in Campidoglio. In Aula Giulio Cesare la contestazione delle opposizioni ha bloccato i lavori dell’Assemblea capitolina: la presidente Svetlana Celli ha prima disposto una pausa — al termine di un confronto con i capigruppo — per poi dichiarare chiusa la seduta a causa della mancanza «delle condizioni necessarie a proseguire».

La mobilitazione si è accesa dopo l’introduzione del sindaco Roberto Gualtieri e gli interventi dei consiglieri di Fratelli d’Italia Giovanni Quarzo e Stefano Erbaggi, con i banchi di minoranza che hanno mostrato magliette con la scritta: «Gualtieri mette milioni sul tavolo per gli amici di Spin Time».

L’affondo su via Bibulo e i 22,5 milioni di euro spesi dall’amministrazione

Nel corso della discussione, il capogruppo di Fd’I Giovanni Quarzo ha riprodotto in Aula la registrazione di un vecchio intervento di Nunzio D’Erme, esponente dei movimenti per il diritto all’abitare a Roma, richiamando quanto detto a proposito dell’edificio privato occupato di via Bibulo e dell’imposizione di nuove legalità, definita da Quarzo «occupazione con la forza e la prepotenza».

L’esponente di opposizione ha quindi puntato il dito contro l’acquisto dello stabile per 22 milioni e mezzo di euro, sostenendo che la giunta abbia destinato quelle risorse per consentire a D’Erme e ad Action di restare all’interno dell’immobile.

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