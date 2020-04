Caruso-Benvenuti: “Rimuovere cartello di minaccia contro animalisti al quartiere Salario”

E’ apparso in via Brescia, angolo via Savoia, un cartello intimidatorio contro una volontaria che si occupa di animali nel quartiere Salario e contro i gatti, con un delirante e grave testo:

“da domani bastonate a voi e ai vostri gatti pieni di Corononavirus’”, ne da notizia in queste ore il quotidiano telematico Affaritaliani.

“Chiediamo immediatamente alla Sindaca Raggi di far rimuovere il cartello di minaccia ed alle Forze dell’Ordine di intervenire per individuare, anche attraverso le telecamere di video sorveglianza che dovrebbero essere presenti in quella zona, il responsabile dell’azione

intimidatoria”.

E’ quanto dichiarano in una nota Cinzia Caruso e Piergiorgio Benvenuti, rispettivamente Responsabile Nazionale Difesa e Benessere degli Animali e Presidente del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale.

“Smentiamo ancora una volta in questo momento di diffusione del Coronavirus la notizia sulla possibilità di essere contagiati dagli animali. Nulla di più falso, sino ad oggi solo 4 animali potrebbero essere positivi al Coronavirus, sono tigri che vivono nello zoo del

Bronx, ed il presunto contagio sarebbe avvenuto tramite l’uomo. Per questo intendiamo tranquillizzare tutti coloro che hanno un animale nella propria casa ed invitiamo a non abbandonare gli animali da affezione, anzi a curarli ancora meglio”.

“Sono totalmente infondate quindi le notizie circa la possibilità da parte dei nostri animali di trasmissione all’uomo del Covid-19, gli animali da compagnia non diffondono il virus, pertanto abbandonarli proprio in questo momento è veramente un’azione folle ecriminale”.

“Come è folle l’azione di chi minaccia coloro che si occupano di animali randagi nelle strade della Capitale – concludono Caruso e Benvenuti – soggetti che debbono essere immediatamente identificati e denunciati”.