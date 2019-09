Celebrati i 40 anni di Asd Pallavolo Cinecittà

“Si sono svolti nei giorni scorsi, presso l’impianto comunale “Mario Calabresi” a Cinecittà Est, i festeggiamenti in onore dei 40 anni di attività della ASD Pallavolo Cinecittà, una delle società dilettantistiche con maggior storia della Capitale e dell’intera Regione Lazio. La bellezza di questo sport risiede proprio nel fatto che come disciplina mira ad essere un gioco di squadra che favorisce la socializzazione e l’integrazione in un gruppo, con ricadute molto positive sia sulla salute fisica che mentale.

“Molto amato dalle persone di ogni età al punto che è uno degli sport più praticati, nel caso specifico della Asd Pallavolo Cinecittà è stato un fattore positivo e importante nell’assicurare ai ragazzi del quartiere Don Bosco uno sfogo sano fatto di concentrazione, attività fisica e solidarietà. Celebrare 40 anni di attività sono un traguardo importante a dimostrazione della bontà di intenti portati avanti da tutta l’organizzazione sia dirigenziale che tecnica, che ringrazio per avermi invitato a partecipare come esponente istituzionale di Roma Capitale a questo evento che sarà di buon auspicio per futuri incontri”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina.