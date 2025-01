Celli: ritardi lavori della scuola di via Valderice, attendiamo dal Municipio VI sblocco procedure prosecuzione cantiere

“Rischia di fermarsi la realizzazione della scuola materna in via Valderice, a Finocchio, a causa della mancata autorizzazione da parte del Municipio VI per la demolizione della piscina presente nell’area. È quanto emerso nell’ultima seduta della Commissione Speciale PNRR.

Questo blocco sta causando significativi ritardi nel cantiere, mettendo seriamente a rischio il rispetto dei tempi previsti per l’ultimazione dell’opera e, di conseguenza, la possibile revoca dei finanziamenti del Pnrr.

Il presidente della Commissione Pnrr, Giovanni Caudo, ha giustamente raccolto l’allarme e ha deciso di intervenire prontamente. Ora la responsabilità è nelle mani del presidente del Municipio VI, Nicola Franco, dal quale ci aspettiamo un immediato sblocco delle procedure amministrative per superare le attuali criticità.

In caso contrario, si rischierebbe un grave danno per il territorio e per tutte le famiglie che da anni aspettano una struttura scolastica fondamentale.Grazie all’impegno dell’amministrazione Gualtieri, questa scuola potrebbe finalmente diventare realtà. E’ un’occasione che non possiamo permetterci di perdere”.

Così in una nota la presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.