Al Centro Creea, il 15 febbraio open day sullo sviluppo in età evolutiva 

Sabato 15 febbraio il Creea (Centro Riabilitativo Età Evolutiva e Adulta) organizza un open day di consulenza specialistica gratuita per genitori, insegnati e giovani adulti sullo sviluppo in età evolutiva dai 0 ai 18 anni.

Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare alla tematica e dare informazioni dettagliate, offrire supporto e ascolto in un ambiente accogliente, confortevole e privo di giudizio in cui le famiglie possano portare ed esprimere, in piena serenità, preoccupazioni e dubbi su eventuali fragilità o difficoltà come quelle cognitive, linguistiche, motorie, emotive, comportamentali e sociali.

Le brevi consulenze si svolgeranno, in base alla domanda del partecipante, con il supporto di psicologi, neuropsichiatri infantili, logopedisti o terapisti della neuropsicomotricità, i quali raccoglieranno informazioni sulla storia familiare, sull’ambiente scolastico e sociale, nonché sulle perplessità o preoccupazioni espresse dai genitori, dagli insegnanti o dal giovane stesso, orientando, se necessario, verso un percorso specifico.

Il Centro Creea ha sede in via Tovaglieri 17, a Tor Tre Teste, ed è un Centro medico riabilitativo privato autorizzato dalla Regione Lazio, iscritto nell’elenco regionale per il rilascio della certificazione per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e in fase di accreditamento come Centro in regime di ex art. 26.

Per partecipare all’open day prenota al: 06/77201301 o info@centrocreea.it (www.centrocrea.it).

