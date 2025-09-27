Centro Culturale Lepetit, pronti a ricominciare

Il Centro Culturale Lepetit è pronto a ricominciare l’autunno con molteplici attività e iniziative promosse in collaborazione con L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS.

Sabato 20 settembre, nel corso della “Festa di presentazione dei corsi 2025-2026”, i docenti hanno presentato i corsi in partenza dalla prima settimana di ottobre, mentre il Presidente del Centro, Giorgio Grillo, insieme al comitato di gestione, ha raccontato quali iniziative, tra quelle già proposte, verranno replicate e quali le novità.

Il calendario si presenta particolarmente ricco e pensato per offrire agli abitanti del Municipio, e non solo, una scelta molto ampia ed in grado di intercettare gli interessi e le richieste emerse nel corso di questi anni, attraverso corsi di lingua, musica, benessere fisico, cultura, incontri di approfondimento e tanto altro.

Non bisogna far altro che utilizzare i seguenti canali per informazioni e iscrizioni:

in segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore 19.30;

tel. 06.87081363;

email: culturalepetit@gmail.com

Profili facebook:

https://www.facebook.com/groups/10150137754630228

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063178091697

