Chi sono i nuovi eletti alla Regione Lazio? (parte 2) I consiglieri di opposizione

Dopo le elezioni del 12 e 13 febbraio 2023 si è venuto a formare il gruppo di opposizione alla Pisana, che nelle sue varie compagini, è composto da 20 consiglieri, dei quali 12 uomini e 8 donne. (Mentre 30 più il presidente sono quelli della maggioranza).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli eletti, 17 provengono dalla provincia di Roma, 1 da quella di Latina, 1 da Frosinone ed 1 da Viterbo, mentre tra gli scranni di opposizione non c’è nessun consigliere a rappresentare il collegio elettorale di Rieti.

Vengono riconfermati dalla legislatura precedente 6 consiglieri del Pd, una di Italia Viva, una per la lista civica D’Amato ed uno per il Movimento 5 Stelle, oltre al candidato Presidente della coalizione di centrosinistra Alessio D’Amato, che nella Giunta guidata da Nicola Zingaretti ricopriva l’incarico di Assessore alla Sanità.

Partito Democratico (10)

Battisti Sara

Nata ad Alatri (FR) nel 1981, inizia a fare attività politica nel 1996 nella Sinistra Giovanile, l’organizzazione giovanile dei Democratici di Sinistra, ricoprendo negli anni successivi incarichi politici nella Federazione DS di Frosinone, in quella regionale ed infine nella Direzione Nazionale del partito. Nel 2012 diventa coordinatrice regionale dei circoli del PD Lazio e successivamente segretaria della federazione PD della provincia di Frosinone. Nel 2018 viene eletta alla Pisana, dove ricopre la carica di vicepresidente della Commissione I (Affari costituzionali ed istituzionali, risorse umane ed enti locali).

Califano Michela

Dal 2013 al 2018 consigliera comunale a Fiumicino, dove diviene anche Presidente del Consiglio Comunale, nel 2015 viene eletta consigliera della Città Metropolitana. Nel 2018 viene entra per la prima volta in Consiglio Regionale dove assume il ruolo di vicepresidente della Commissione XII (tutela del territorio e protezione civile) e della Commissione speciale sui piani di zona.

Ciarla Mario

Classe 1971, uomo di fiducia di Nicola Zingaretti a cui è succeduto alla guida della federazione romana dei Democratici di Sinistra nel 2007. Eletto in Consiglio regionale nel 2013, è stato anche vicepresidente del Consiglio Regionale. Nel 2020 viene nominato presidente dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura nel Lazio (ARSIAL). In questa legislatura viene nominato capogruppo del PD.

Droghei Emanuela

Laureata in scienze della comunicazione, 45 anni, dal 2008 ha curato presso la Provincia di Roma i rapporti con le organizzazioni di cooperazione sociale, del terzo settore e dell’associazionismo. Nel 2013 viene nominata Assessora al welfare e alla salute del Municipio X di Roma Capitale. Nel 2018 entra nell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ed in seguito in quello della vicepresidenza di Regione.

La Penna Salvatore

43 anni, laureato in Lettere, nato a Sezze (LT), dove nel 2010 viene eletto segretario del PD cittadino, divenendo poi nel 2013 segretario del PD provinciale di Latina. Nel 2018 viene eletto al Consiglio Regionale per il collegio di Latina e ricopre l’incarico di Vicepresidente della Commissione XII (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione)

Lena Rodolfo

Viene eletto nel 1999 consigliere comunale a Palestrina con la lista dell’UDC. Nel 2004 si candida e viene eletto Sindaco per la coalizione di centrosinistra, carica confermata alle elezioni del 2009. Nel 2013 viene eletto al Consiglio Regionale del Lazio, dove diviene Presidente della Commissione Salute e Politiche Sociali. Rieletto nel 2018, presiede in questo quinquennio la Commissione Affari Costituzionali, Enti Locali, Antimafia e Sicurezza.

Leodori Daniele

Vicepresidente della Regione Lazio nella scorsa consiliatura. Una carriera politica nata nel comune di Nato a Zagarolo, comune nel quale inizia la sua carriera politica e che lo vede prima Assessore al bilancio e vicesindaco nel 1996 e poi Sindaco dal 2000 al 2010. Eletto nel 2003 in consiglio provinciale, nel 2008 diviene il capogruppo PD a Palazzo Valentini. Nel 2013 la prima elezione in Consiglio regionale, con la conseguente nomina a Presidente dell’Assemblea. Riconfermato alla Pisana nel 2018, nel 2019 viene nominato vicepresidente della Giunta, con deleghe alla Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Rapporti Istituzionali, Rapporti con il Consiglio Regionale, Accordi di Programma e Conferenza di Servizi. Nella XII legislatura regionale viene eletto vicepresidente del Consiglio Regionale.

Mattia Eleonora

46 anni, avvocato, nel 2013 diventa vicesindaco di Valmontone (RM) con deleghe ai servizi sociali e alla cultura. Consigliera uscente alla Pisana, nella precedente consiliatura ricopriva la carica di Presidente della Commissione IX (Lavoro, formazione e politiche giovanili).

Panunzi Enrico

62 anni, nato a Viterbo, è laureato in scienze economiche e bancarie. Tra i ruoli istituzionali ricoperti quello di Sindaco di Canepina (VT) per 12 anni, Presidente dell’ATER di Viterbo e Consigliere Provinciale. Nel 2013 viene eletto per la prima volta in Regione, divenendo Presidente della Commissione VI (Ambiente e Lavori Pubblici). Riconfermato nel 2018, diviene vicepresidente della Commissione X (urbanistica, politiche abitative e rifiuti). Nella XII legislatura viene eletto per la terza volta in Consiglio Regionale.

Valeriani Massimiliano

Romano, 55 anni, laureato in Scienze Politiche. Inizia la sua esperienza istituzionale in V municipio, dove viene eletto consigliere municipale, per poi essre eletto al Campidoglio nel 2006 e nel 2013, quando ricopre la carica di Presidente della Commissione Trasparenza. Nel 2013 viene eletto in Regione e nella successiva legislatura viene nominato Assessore alle politiche abitative, all’Urbanistica e al ciclo dei rifiuti.

Azione – Italia Viva (2)

Nobili Luciano

Nato nel 1977 a Roma, nel 1999 aderisce ai Democratici di Prodi per poi entrare nella Margherita guidata dall’ex Sindaco Francesco Rutelli. Nel 2007 aderisce al Partito Democratico dove diviene nel 2012 un sostenitore di Matteo Renzi nella sua corsa alle primarie. Nel 2017 diviene vicesegretario del PD romano e successivamente membro della direzione nazionale. Nel 2018 viene eletto alla Camera dei Deputati, divenendo membro della Commissione Trasporti e della Commissione d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. Nel 2019 aderisce -insieme agli scissionisti renziani- alla Fondazione Italia Viva, partito fondato da Matteo Renzi. Candidato al Senato nel 2022 senza essere eletto, viene successivamente candidato ed eletto alle elezioni regionali del 2023.

Tidei Marietta

47 anni, inizia l’attività come consigliera comunale a Civitavecchia, sua città natale. Nel 2013 viene eletta alla Camera dei Deputati nelle file del Partito Democratico. Nel 2018 viene eletta, sempre per il PD, in Regione Lazio a sostegno del Presidente Zingaretti, ricoprendo il ruolo di Presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive. Nel 2019 lascia il suo gruppo per aderire ad Italia Viva, partito per il quale si ricandida e viene eletta nel 2023.

Lista Civica D’Amato (2)

Bonafoni Marta

Nata a Roma nel 1976, laureata in Scienze della Comunicazione, prima di coprire incarichi istituzionali intraprende la carriera di giornalista professionista e cronista radiofonica. Nel 2013viene eletta per la prima volta in Regione, per poi essere riconfermata nel 2018, ricoprendo il ruolo di capogruppo per la lista civica Zingaretti. Nel 2020 da vita a “POP Idee in movimento”, una rete di associazioni, enti di volontariato ed amministratori che si occupa di attuare buone pratiche per il miglioramento dei territori.

D’Amato Alessio

Romano, 55 anni, laureato in sociologia, è cresciuto politicamente tra Rifondazione Comunista e PDCI, partito nel quale ha ricoperto l’incarico di segretario della federazione romana. Eletto alla Pisana nel 2005, è stato membro della commissione Sanità e Bilancio e della commissione Sicurezza sul lavoro dal 2005 al 2010. Nel 2008 diviene Presidente della Commissione Affari Costituzionali.

Assessore alla sanità dal 2018 nella giunta Zingaretti, è stato la figura chiave nella Regione Lazio nel contrasto alla Pandemia del 2020.

Candidato alla Presidenza della Regione, raggiunge la percentuale del 33,49% dei votanti non risultando eletto come Presidente. Entra comunque in Consiglio Regionale come capo della coalizione di centrosinistra.

Verdi e Sinistra (1)

Marotta Claudio

37 anni, romano, laureato in Scienze Politiche. Inizia l’attività politica come attivista al Centro Sociale “La Strada” a Garbatella. È stato per due volte Assessore alla cultura in VIII Municipio ed è tra i coordinatori di Sinistra Civica ed ecologista.

Movimento 5 Stelle (4)

Colarossi Marco

23 anni, romano, è il più giovane degli eletti di sempre alla Pisana. Laureando in giurisprudenza, è attivista del M5S dal 2013, fin da quando era giovanissimo. Nel 2022 entra in surroga in consiglio comunale nel Comune di Sambuci (RM), è Presidente di un’Associazione giovanile di promozione sociale.

Della Casa Roberta

Classe 1982, laureata in Scienze dell’amministrazione, approda in Regione dopo aver fatto esperienza istituzionale nel territorio romano della Tiburtina. Iscritta al M5S dal 2013, nel 2016 viene eletta Presidente del IV Municipio dove si occupa personalmente di alcune tematiche inerenti problemi urbanistici di lungo corso del territorio. Nel 2021 viene rieletta come consigliera municipale per il M5S, divenendone capogruppo. Nella XII legislatura viene eletta capogruppo M5S in Regione.

Novelli Valerio

Si avvicina al M5S nel 2010, nel 2012 fonda il primo Meet Up 5 Stelle a Fonte Nuova (RM). Nel 2014 diviene consigliere comunale a Fonte Nuova e nel 2018 viene eletto per la prima volta alla Pisana, dove ricopre la carica di Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente. In questa legislatura è uno dei tre consiglieri eletti come segretari dell’ufficio di presidenza.

Zuccalà Adriano

37 anni, romano, ha svolto tutta la sua attività istituzionale nel Comune di Pomezia, dove viene eletto consigliere comunale per il M5S nel 2013, e dove dal 2016 ricopre la carica di Presidente del Consiglio Comunale, per poi nel 2018 essere eletto Sindaco del Comune. Entra in Consiglio Regionale in surroga, a seguito delle dimissioni della Consigliera Donatella Bianchi, candidata alla carica di Presidente per la sua coalizione.

Polo progressista di sinistra e ecologista (1)

Zeppieri Alessandra

39 anni, nata a Marino, laureata in Scienze dell’Educazione. Assessora da 13 anni alle politiche abitative e alle politiche giovanili nel Comune di Albano Laziale (RM).

Chi sono i nuovi eletti alla Regione Lazio? (parte 1) I consiglieri di maggioranza