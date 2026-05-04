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Chiara Forbicioni canta “Il mio Sanremo”

L'8 maggio alle ore 19 in via degli Aceri 57 a Centocelle

Redazione - 4 Maggio 2026

L’appuntamento con lo spettacolo “Il mio Sanremo”, che vedrà protagonista la cantante Chiara Forbicioni con la presentazione di Henos Palmisano, è fissato per l’8 maggio 2026 alle ore 19:00 in via degli Aceri 57.

Altre info nella locandina.

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