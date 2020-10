Decathlon Prenestina chiude

Il 28 novembre 2008 inaugurava Decatlhon Prenestina. Dopo 12 anni, il 18 ottobre 2020, si concluderà la sua esperienza tra i quartieri di Tor Tre Teste e Tor Sapienza.

All’epoca la notizia fu appresa con stupore dai residenti quasi increduli che un marchio così importante aprisse in questa zona della città.

Immaginiamo e già percepiamo ora un sentimento simile ma intriso di tristezza tra i clienti che in questi anni hanno apprezzato e approfittato delle offerte e dei prodotti per tutti gli sport distribuiti da Decathlon.

Negli anni, grazie al diligente lavoro svolto dai direttori Emanuele Vagni prima e Marco Trinca poi questo punto vendita aveva creato anche una fitta rete di collaborazioni con le realtà sportive e associative del territorio.



Non sono mancate le occasioni di incontro e dimostrazioni sportive direttamente all’interno del punto vendita.

Decathlon Prenestina e Pier Luigi Nervi

Dal 14 aprile 2016 in via Prenestina 940 è presente un totem che illustra con foto e documenta con notizie esaurienti e sintetiche due grandi bellezze della periferia romana, opera del grande Pier Luigi Nervi: lo stesso ex Lanificio Gatti (sede di Decathlon Prenestina) e il Deposito dell’Atac di Tor Sapienza.