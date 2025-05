Ciclo di incontri sulla Costituzione al Centro Culturale Lepetit, a Tor Tre Teste

Ottima idea dell’amico Giorgio Grillo, presidente del Centro Culturale Lepetit, una delle tante in quell’enorme lista di quelle che gli passano per la testa, in ogni momento.

“Ciao Attilio, sono Giorgio, ti voglio esporre questa mia nuova idea, hai tempo di ascoltarmi? Poi, come sempre, mi passerai un tuo pensiero”.

Ha iniziato cosi la telefonata Giorgio Grillo, a cui ho risposto “Che bello! Raccontami pure, sono tutt’orecchi”. Giorgio ha proseguito con l’esporre l’idea “Voglio usufruire, come Centro Culturale Lepetit , della fattiva collaborazione dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e vorrei proporre un ciclo di incontri sulla Costituzione. Gli incontri saranno tenuti dal Professore Gianluca Fiocco, professore associato di storia contemporanea presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Il primo incontro avrà come oggetto la democrazia in Italia e la Costituente

Il secondo incontro, la Repubblica in cammino, dal congelamento costituzionale alle riforme degli anni settanta.

Il terzo incontro, dall’Italia all’Europa, scenari costituzionali tra vecchio e nuovo secolo

Ho dato telefonicamente a Giorgio il mio parere “Giorgio, è sicuramente un tema affascinante, se il professore e’ anche empatico sono sicuro che riuscirà a catturare l’attenzione di tutti i partecipanti”

Sono arrivati i giorni del primo e del secondo incontro e già prima dell’orario prefissato la sala era gremita e si respirava un’aria carica di aspettativa.

Con un po di ritardo, in ambedue gli incontri, è entrato in scena il Professore Gianluca Fiocco che ha portato con se la sua pacata autorevolezza.

Non ha mai usato definizioni noiose, non ha mai citato a memoria articoli di legge, ha spiegato “solo” la Costituzione e l’ha svelata come una storia viva. Non l’ha mai fatta apparire come un libro polveroso.

Ha raccontato la sua nascita e il clima di fervore e di speranza dopo le macerie della guerra.L’ha animata con riferimenti storici, ha citato aneddoti.

Ha portato esempi concreti, ha spiegato come i diritti e i doveri sanciti influenzano le nostre libertà, le nostre scelte, il nostro vivere civile.

Ha saputo stimolare il dibattito, non offrendo solo risposte ma ponendo domande che hanno spinto la platea a riflettere.

Ha dato spazio alle nostre domande ed ai nostri interventi e ha saputo rispondere con acume e rispetto, creando un vero e proprio dialogo culturale.

Il professore ci ha già confermato che entro il mese di maggio ci sarà il terzo incontro.

Ieri mi ha telefonato Giorgio Grillo “Attilio, sono Giorgio, ho pensato di concordare con il il Professore Gianluca Fiocco e con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata altri incontri, si potrebbe fare a partire dal prossimo autunno, che ne pensi?”

Eccallà! Daje Giorgio!

