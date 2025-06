Cinema all’aperto a piazza Sabaudia

Il 12 giugno 2025 nel giardino di piazza Sabaudia è stato proiettato il film ‘Figli’, con la Cortellesi e Mastandrea. Ha così preso il via il progetto «cinema all’aperto».

Il 29 giugno ore 21 la seconda proiezione: ‘Siccità’ di Paolo Virzì.

L’iniziativa è organizzata dalla ODV Va a fa ‘n bene.

«Un successo, – hanno dichiarato – un traguardo e passi di bene per una comunità che si incontra e condivide spazi ed esperienze!»

Info: vaafanbene@gmail.com

