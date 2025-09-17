Cinema sotto le stelle: Violante Placido incanta Parco Marconi con “Lezioni di Cioccolato”

Una serata dolce, non solo per il titolo del film. Ma per l’atmosfera, la presenza, e l’energia di un evento che ha portato il grande schermo nel cuore del quartiere Marconi.

Si conferma così un grande successo l’edizione 2025 delle Notti di Cinema a Parco Marconi, la rassegna che ha trasformato il parco in un vero salotto all’aperto.

Nella serata di venerdì 12 settembre, la magia è esplosa con l’arrivo di Violante Placido, ospite speciale della serata, per presentare il film “Lezioni di Cioccolato”, sotto la direzione artistica di Laura Rubino e organizzata dalla associazione Lifra.

L’attrice, elegante e disponibile, ha dialogato con il pubblico prima della proiezione, raccontando aneddoti e retroscena della pellicola che l’ha vista protagonista. Un racconto leggero, divertente e profondo, che ha saputo conquistare i tanti spettatori presenti.

Il film, diretto da Claudio Cupellini, ha regalato risate e riflessioni, portando in scena il tema dell’incontro tra culture attraverso la storia di due uomini apparentemente opposti ma legati da un corso di pasticceria.

Le Notti di Cinema a Parco Marconi si confermano un appuntamento imperdibile dell’estate romana: un’iniezione di cultura, socialità e bellezza.

