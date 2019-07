Cinema, ultimi 3 appuntamenti del Nordic Film Fest Summer 2019 a Palazzo Merulana

Prosegue fino al 26 luglio a Palazzo Merulana il Nordic Film Fest Summer 2019. Nel cinema dei Paesi Nordici negli ultimi anni si è assistito all’emergere di una generazione di nuovi autori che hanno conquistato uno spazio significativo nel panorama della cinematografia mondiale, grazie ad una notevole varietà artistica che merita di essere conosciuta e approfondita dal pubblico italiano, obiettivo che è alla base del progetto del Nordic Film Fest.

Modalità di partecipazione: Biglietto Unico 7 €. Il biglietto dà diritto all’accesso al museo, alla proiezione e a un calice di vino. Diritti di prenotazione 2.00 €

Mercoledì 24 luglio

PATHFINDER – La leggenda del guerriero vichingo (Veiviseren – 1987) Norvegia, 81’ (v.o. sottotitolato in italiano)

Nomination all’Oscar come miglior film straniero Regia: Nils Gaup

Trama: Veiviseren “Colui che conosce la vie/sentieri” è basato su un’antica leggenda sami. Si svolge nell’altopiano del Finnmark durante l’inverno. La scena di apertura mostra l’adolescente Aigin che da nascosto vede la sua famiglia uccisa dai predatori Tsjude. Aigin viene scoperto, ma riesce tramite una fuga spettacolare sugli sci, ad allontanarsi e avvisare altri sami del peri- colo. Gli aggressori inseguono le sue tracce e trovano Aigin che resta per cercare di fermarli. Fallisce, viene catturato e costretto a guidare gli Tsjude. Conoscendo bene le montagne e i pericoli, progetta di condurre gli Tsjude verso la morte, anche mettendo in gioco la propria vita. Riuscirà a sconfigge- re da solo gli uomini?

Giovedì 25 luglio

A SERIOUS GAME (Den allvarsamma leken – 2016) Svezia/Danimarca, 115’ (v.o. sottotitolato in inglese)

In concorso alla Berlinale 2016

5 nomination ai Guldbagge Awards, i premi cinematografici più importanti del- la Svezia NFF 2018 Regia: Pernilla August

Venerdì 26 luglio

BLIND (2014) – Norvegia, 96’ (v.o. sottotitolato in italiano)

Vincitore di 4 Amanda Awards , l’Oscar del cinema norvegese NFF 2018

Regia: Eskil Vogt

Billey Demirtas, Eva Medusa Gühne, Suzan Ilir, Nazmî Kirik, Jin Musa, Bahar Ozen, Volga Sorgu, Abdullah Taher, Mohammed Tejir, Birol Ünel

Il viaggio di Siyar, un ragazzo iracheno, inizia quando sua sorella maggiore, Nermin, fugge dal suo matrimonio. Dal momento che il loro padre è morto e Siyar è il figlio maggiore, il giovane è costretto a partire per ritrovare la sorella e ripristinare l’onore della famiglia nel villaggio locale. Questo lungo viaggio lo porterà a Istanbul, a Berlino e persino in Norvegia.

Cast: Karl Urban, Moon Bloodgood, Russell Means, Clancy Brown, Jay Tavare, Ralf Moeller, Nathaniel Arcand, Kevin Loring

Il giovane giornalista Arvid Stjärnblom e Lydia Stille si innamorano follemente. Entrambi sono attratti dal sogno di un amore puro, grande e incontaminato. Tuttavia, la loro storia d'amore esige un sacrificio maggiore di quanto potessero mai immaginare a causa delle scelte che faranno e delle relative conseguenze.

Dopo aver perso la vista, Ingrid si rinchiude tra le mura della sua casa dove si sente al sicuro e protetta dal marito. Ma presto i fantasmi nascosti della donna verranno fuori in modi che non avrebbe mai pensato.