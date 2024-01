Colli Aniene, Carnevale 2024 in Piazzetta con Mondo Bimbo

L’Associazione Mondo Bimbo, l’8 febbraio 2024, dalle ore 15,30, aspetta tutti i bambini del quartiere Colli Aniene, i loro ospiti e le rispettive famiglie, mascherati e smascherati, nella la piazzetta di viale Battista Bardanzellu. Lì ad attenderli, come già da qualche anno, è stato preparato un festoso evento carnevalesco.

Tutto il pomeriggio fino a sera tutti i partecipanti saranno allietati da musica e giochi. stelle filanti, coriandoli multicolori, regali e … una merendina golosa sarà generosamente offerta dal vicino Green Bar Bistrot.

Ci saranno regali per i bimbi ed infine un ultimo fantastico premio: durante la festa verranno sorteggiati 10 biglietti per il Magico Parco Divertimenti Oasi Park di Via Tarquinio Collatino.

Ai più grandi, il Green Bar Bistrot offre a pagamento aperitivi, cicchetti, bevande, apericena, pinsa, minisupplì.

L’Associazione Mondo Bimbo

Fondata nel 2008 opera nel settore materno/infantile. Offre aiuto alle famiglie in difficoltà, con supporto medico e legale con un team di professionisti. Si occupa di pratiche di invalidità, 104, ricorsi, indennità di frequenza, in forma gratuita.

Inoltre supporta Ospedali e Case Famiglia ed è presente al Reparto Neonatale TIN dell’Ospedale Umberto Primo.