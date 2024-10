Colli Aniene: Una festa da paura

Siete pronti per festeggiare Halloween al Mercatino dello Spettacolo in Via della Vanga? Il 31 ottobre prossimo dalle 15:00 alle 19:00 grazie alla collaborazione con Centro Albero, I nostri figli al centro della sQuola, Roma Associazione Mondobimbo, Agenzia Funebre Aniene, Arte e Città a Colori ed altre associazioni del quartiere si festeggerà la festa più spaventosa dell’anno. Una festa paurosa, ma ricca di divertimento con il truccabimbi, la sfilata dei bambini, lo spettacolo delle streghe, la merenda, la pesca mostruosa e tantissime altre novità. Dalle 19:00 in poi lo spettacolo non finisce, ma continua strizzando l’occhio ai più grandi con la cover band degli Oasis. Eventuali informazioni su costi e programma completo sulla pagina facebook https://www.facebook.com/mercato.spettacolo.colli.aniene.tiburtino o al numero 3461709887 (solo whatsapp).

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙