Colonna: è Festival del Cinema

Dal 22 al 25 luglio 2021 alle ore 21, a cura dell’Associazione Culturale Photo Club Controluce APS, in collaborazione con il Comune di Colonna, e con il sostegno della Comunità Montana – Distretto Economia Civile – e della Pro Loco di Colonna, si svolgerà il “Festival del Cinema” di Colonna.

Il pubblico potrà partecipare, nel Parco Tofanelli di Colonna, a quattro immodeste serate riservate al cortometraggio.

Il Festival si produrrà in una rassegna di cortometraggi alcuni dei quali parteciperanno a una selezione destinata alla premiazione dei vincitori.

Giovedi 22 luglio “Il Cinema racconta”.

Sarà proiettato il documentario del regista Daniele Tullio My favorite things prodotto dal Photo Club Controluce di Monte Compatri in collaborazione con La Voce in Maschera, Iustumò e The Zoom Room. Il documentario ha vinto il premio come miglior trailer al Praga International Film Festival e il premio come miglior documentario in India al Virgin Spring Cinefest. Dopo altre selezioni in Slovacchia, Italia e Gran Bretagna, il documentario è stato selezionato allo Standalone Film Festival & Awards di LosAngeles.

Saranno proiettati tre cortometraggi riguardanti tematiche sociali (omofobia, caporalato/integrazione, sindrome di hikikomori). Saranno presenti alcune associazioni del territorio per animare un dibattito.

Venerdì 23 luglio “Proiezioni cortometraggi in concorso”.

Sabato 24 luglio “Serata dedicata al cinema di animazione e al fumetto”.

La serata proseguirà con l’incontro con il fumettista Gianmarco Fumasoli. sceneggiatore ed editore della casa editrice fumettistica Bugs Comics. Si parlerà di cinema e fumetto, con la proiezione di trailer realizzati in animazione degli albi della serie horror a fumetti Samuel Stern.

Domenica 25 luglio “Serata di chiusura”.

Dopo la premiazione dei cortometraggi vincitori dei premi del pubblico, sarà proiettato il film Real! A ghostbuster tale e, dopo la proiezione, si svolgerà un Incontro con il regista Edoardo Stoppacciaro e con gli attori.