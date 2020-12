“Come se fossimo normali”. Due cortometraggi, un calendario e uno spot

“Come se fossimo normali”

Questo è il titolo di un Social Talk in onda sul canale Facebook, durante la rubrica condotta da Alessandro Battaglia e oggi sono stata sua ospite. Sono un’insegnante di scuola primaria e nel plesso di Via del Pergolato, I.C. Olcese, ho la fortuna di avere una fantastica classe terza. Pur conoscendoci da una vita ci eravamo persi di vista, poi l’anno scorso per un caso fortuito ci siamo incontrati a scuola e con un’alchimia inspiegabile e dalla mente vulcanica di Alessandro sono nati tre progetti.

Il primo è la realizzazione di DUE CORTOMETRAGGI che verranno ideati, scritti e recitati dai bambini. Ognuno di loro ha scritto una storia che avrebbe voluto vedere rappresentata in un film, poi Alessandro ha estrapolato i punti in comune e questi sono diventati le linee da seguire per sviluppare le sceneggiature dei due corti che i bambini stessi scriveranno divisi in due gruppi con tutto ciò che ne concerne: cooperative learning, rispetto dei ruoli, dei turni di parola e del pensiero altrui, anche se diverso dal proprio.

Quando saranno completate le sceneggiature si inizieranno a girare i cortometraggi.

Il secondo progetto è il CALENDARIO “I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI”

Ogni bambino ci ha detto quale mestiere vorrebbe fare da grande e, come proiettati nel futuro, saranno vestiti e portati nei luoghi di lavoro e verranno scattate delle foto per la realizzazione del calendario che verrà messo in vendita online e i proventi devoluti al reparto oncologico dell’ospedale Bambino Gesù. Chi vorrà acquistarlo farà direttamente un bonifico sul conto corrente dell’ospedale pediatrico.

Il terzo progetto è uno SPOT CONTRO L’ABBANDONO DEI NEONATI

I bambini saranno i protagonisti di uno spot dove sensibilizzeranno le persone a non gettare via i neonati: la Legge consente alla madre di non riconoscere il bambino e di lasciarlo nell’ospedale in cui è nato (DPR 396/2000, art.30, comma 2) affinché gli venga comunque concessa la chance unica e irripetibile che è la VITA!

Alessandra Calzetta