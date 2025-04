Comitato di Quartiere Largo Beltramelli – Convocazione “Assemblea Generale del Quartiere” e votazioni per il Consiglio Direttivo

Il Presidente del Comitato di Quartiere Largo Beltramelli, sig. Pericle E. Bellofatto, informa la cittadinanza dei Quartieri di Pietralata e Portonaccio che martedì 6 maggio 2025, alle ore 17.30, è convocata, presso il Salone delle Feste della parrocchia di San Romano Martire, con ingresso da via delle Cave di Pietralata n. 81A, l’Assemblea Generale del Quartiere.

Il Presidente comunica, inoltre, che il Comitato è operativo sia nella zona di largo A. Beltramelli e strade limitrofe (via delle Cave di Pietralata, via Vacuna, via e largo Camesena, via O. Malagodi, via Cupra, via G. Marcotti, via B. De Ritis, via R. Simoni, via G. Galantara, via V. Morello, Vicolo del Casale Galvani, via dei Monti di Pietralata, via E.T. Viollier, via P. Acciaresi, largo P.M. Gentili, via E. Serretta, via P. De Luca, via A. Tedeschi, via F. Meda, via dei Durantini), che in quella del mercato di San Romano e, anche qui, in tutte le strade limitrofe (via L.V. Bertarelli, via P. Ottoboni, via C. Caneva, via T. Cartella, via P. Molajoni, via U. Pesci, via L. A. Vassallo); e si scusa se ne dimentica qualcuna.

Questo l’ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente sulle attività svolte nel 2024 e su quelle da svolgere nel 2025.

2) Discussione ed approvazione del rendiconto economico consuntivo del 2024 e del preventivo 2025 (già revisionati ed approvati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 15 aprile 2025).

3) Modifiche allo Statuto apportate dal Consiglio Direttivo del 15 aprile 2025. Approvazione da n. 6 a n. 5 del numero dei componenti il Consiglio Direttivo e possibilità di votare con 3 deleghe.

4) Deliberazione/Conferma sulla quota di iscrizione per il triennio 2025-2026-2027, (attualmente di euro 5.00).

5) Dalle 18.15 alle 19.00, poi, si procederà all’elezione del Consiglio Direttivo che, nel primo incontro, nominerà, al suo interno, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, come previsto dallo Statuto.

6) Varie ed eventuali.

Comunica, inoltre, coloro che intendono candidarsi dovranno far pervenire l’istanza, su stampato predisposto dal Comitato di Quartiere, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 20.00 di lunedì 28 aprile 2025, richiedendo e riconsegnando lo stampato direttamente al Presidente, Sig. Pericle Eolo Bellofatto, in Largo A. Beltramelli 1/C, ROMA, (tel. 340/4570618), oppure spedendolo alla seguente e-mail: pericle.bellofatto@yahoo.it, oppure ad un altro degli altri cinque Consiglieri attualmente in carica.

Possono candidarsi tutti gli iscritti che presenteranno la propria candidatura entro e non otre le ore 20.00 del 28 aprile 2025; mentre saranno ammessi a votare anche tutti coloro che risulteranno iscritti all’inizio delle votazioni (quindi anche coloro che si iscriveranno prima dell’inizio del voto).

Tutta la cittadinanza interessata è invitata partecipare, per dare il proprio contributo per migliorare la qualità della vita del Quartiere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.