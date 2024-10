Comitato Mammut: Lettera aperta all’Assessorato Ambiente e Politiche Abitative del IV Municipio

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta del Comitato di Quartiere Mammut:

«Come inquiline e inquilini dei caseggiati di via Giovanni Palombini 12 e 24, supportati dal Comitato di Quartiere Mammut, rivolgiamo un appello pubblico al IV Municipio, e in particolare all’assessora Ambiente e Politiche Abitative Federica Desideri, affinché vengano rispettati gli impegni presi in estate rispetto alle manutenzioni dei caseggiati.

A giugno abbiamo consegnato un dettagliato dossier rispetto alle priorità di intervento nelle case in cui abitiamo. Siamo stati piacevolmente sorpresi dall’apertura del Municipio rispetto alle richieste, che è sfociata ad Agosto in un sopralluogo con la direzione tecnica del Comune di Roma per verificare la situazione.

Da quel momento, purtroppo, non abbiamo avuto ulteriori riscontri. Avevamo fissato delle scadenze da rispettare per gli interventi e soprattutto ci eravamo lasciati con un accordo di totale trasparenza rispetto a ciò che sarebbe avvenuto. Abbiamo chiesto più volte un aggiornamento sullo stato dell’arte di smaltimento dei materiali di risulta, fognature, potature, riparazioni. Ad oggi, a parte alcune comunicazioni informali, non abbiamo ricevuto alcuna risposta.

Al di là dei singoli interventi, il problema di comunicazione che riscontriamo è purtroppo comune anche ad altri contesti in quartiere. Pensavamo, e pensiamo ancora, che sulle manutenzioni dei caseggiati in cui abitiamo si potesse creare un meccanismo virtuoso di collaborazione, trasparenza e comunicazione costante. Ci auguriamo che l’Amministrazione municipale abbia ancora questa volontà: noi siamo sempre stati disponibili, ma vorremmo dei segnali ufficiali e tangibili in questo senso.

Con questa lettera aperta lanciamo un appello a tutte le amministrazioni competenti affinché si riesca ad approntare un canale di interlocuzione ufficiale e costante tra inquilini, comitato e Municipio, così da monitorare lo stato dei lavori ed eventualmente prendere le misure necessarie. Proprio nell’ottica di questo clima di collaborazione, per uscire dallo stallo in cui ci troviamo, sabato 26 ottobre faremo una giornata di lavori collettivi per iniziare a svuotare i locali cantine dei caseggiati e prepararci agli interventi relativi alle fognature e alle disinfestazioni.

Inquiline e inquilini dei caseggiati di Via Giovanni Palombini 12 e 24

Comitato di Quartiere Mammut»

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙