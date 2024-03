Concerto di Primavera – Sinfonia tra i fiori dell’APS Fogolâr Furlan di Roma

L’APS Fogolâr Furlan di Roma per inaugurare l’arrivo della primavera invita il 7 Aprile 2024 ore 17.30 al Concerto di Primavera – Sinfonia tra i fiori” con l’artista Iolanda Zignani al flauto e la Dott.ssa Mara Piccoli alla lettura di poesie friulane. L’iniziativa si svolgerà all’ interno delle mura della prestigiosa Sala Italia situata nella Sede UnAR in Via Ulisse Aldrovandi n.16, 2º piano Roma –

Per partecipare è necessaria la prenotazione entro il 4 Aprile 2024 alla mail: fogolaroma@gmail.com

“Attraverso le note musicali – dice il presidente dell’APS Fogolâr Furlan Francesco Pittoni – del scopriremo le fioriture vivaci e colorate della primavera che prosperano durante questo periodo portando gioia e bellezza ai nostri giardini mentali”

