Concerto d’organo con Iulia Reitu presso Sant’Anselmo in Roma

Durante il periodo dell’Avvento, l’Accademia di Romania in Roma, in collaborazione con il Pontificio Collegio Pio Romeno e l’Abbazia Benedettina di Sant’Anselmo (la Chiesa Sant’Anselmo all’Aventino) propone al pubblico una serata in cui accordarsi ai riverberi del Natale che sta arrivando.

Giovedì, 12 dicembre alle ore 17:00, alla Chiesa di Sant’Anselmo all’Aventino, concerto d’organo nel quale l’artista romena Iulia Reitu intende fondere la musica classica con le armonie natalizie.

Il programma del concerto:

Claude BALBASTRE– Première Suite de de Noëls – No. 6 “Quand Jésus naquit à Noël”; Charles-Marie WIDOR– Sinfonia No. 9 in do minore, Op. 70 “Gotique” – IV. Finale; Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY– Sonata Op. 65 No. 4 in Si bemolle maggiore; Max REGER– Sonata No. 2 in re minore, Op. 60 – II. “Invocation”; IMPROVISATION sopra Canti di Natali; César FRANCK– Pièces Posthumes – No. 38 Grand Choeur “Sortie de Noël”.

Partner media: Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio România Internațional, “Orizzonti culturali italo-romeni”, Abitare A

Iulia Reitu ha cominciato con lo studio del pianoforte presso il Collegio d’Arte “Carmen Sylva” di Ploiești, sotto il tutoraggio della prof.ssa Natalia Coloros-Mocănescu, partecipando ogni anno ai corsi di abilità artistica offerti dalla pianista concertista Léa-Yoanna Adam (Parigi). Ha iniziato lo studio dell’organo nel 2017, presso la Facoltà di Musica dell’Università “Transilvania” di Brașov, nella classe del prof. Steffen Schlandt, organista, conduttore e direttore musicale della Chiesa Nera di Brașov, debuttando come organista durante la stagione di concerti del 2019, presso la Chiesa Nera, dove è tornata più tardi con concerti.

Attualmente, sta seguendo i corsi della Facoltà di Musica di Chiesa Evangelica di Tübingen, dove sta continuando la formazione musicale sotto il tutoraggio degli organisti Martin Kaleschke e Johannes Mayr, del pianista concertista Andreas Grau e del maestro conduttore Thomas Mandl.

ACCADEMIA DI ROMANIA DI ROMA

Tel. +39.06.3201594 – e-mail: accadromania@accadromania.it

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.