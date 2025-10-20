Concerto finale della 3ª Edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale 

La serata conclusiva della terza edizione della Rassegna Corale del Municipio V di Roma Capitale si terrà a Roma sabato 25 ottobre alle ore 17.00 presso il Teatro San Leone I in via Bartolomeo D’Alviano 1.

Il progetto, nato da un’idea del Presidente del Municipio V Mauro Caliste, finanziato dal Municipio V ed organizzato dall’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS nelle persone di Palmira Pasqualini e Maria Mimmo, con la direzione artistica del Maestro Roberto Boarini ed il supporto del Centro Culturale Lepetit, ha visto in questa edizione la collaborazione e partecipazione dei Cori del V Municipio Accordi e Note, Accordi e Disaccordi, Centonote, Corale San Leone I, Hurla Hoop Choir, Le dolci note, Naima, QuadraCoro,

Gli otto Cori che tra maggio e giugno si sono alternati, com’è ormai consuetudine, in diverse sedi nel territorio del Municipio, si ritroveranno insieme nella serata finale per proporre ciascuno un breve estratto del proprio repertorio e concludere con la tradizionale esibizione a cori riuniti, un momento che vuole testimoniare l’impegno unanime nell’animare e valorizzare il Municipio attraverso la musica corale.

Ingresso libero. Per info: email culturalepetit@gmail.com – Tel. Segreteria 06.87081363 (dal lunedì al venerdì 16.30-19.30)

