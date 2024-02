Conclusa con successo la 24ª edizione del Carnevale di Tor Sapienza

La 24ª edizione del Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli si è conclusa domenica 18 febbraio, dopo il posticipo dovuto al maltempo dell’11 febbraio, ed è stato un evento straordinario, con la partecipazione di 23 gruppi in maschera, oltre 1700 tra bambini e adulti, tre street band, sbandieratori, danza clown e trampolieri. Un momento di gioia e divertimento per tutta la comunità di Tor Sapienza e oltre, per un giorno Città del Sorriso.

Patrocinata dall’Ambasciata della Repubblica del Guatemala in Italia e finanziata dal Municipio V di Roma Capitale, la manifestazione ha scelto di sostenere il progetto “Un esplosione, solo di gioia“, promosso dall’associazione “Sulla Strada OdV” di Roma, per la costruzione di una scuola media nel villaggio Cerro La Granadilla, a 45 km dalla capitale Guatemala City, e dedicato ai bambini maya costretti fin da piccoli a lavorare nelle loro case-capanne a contatto quotidianamente con la polvere da sparo, considerate a tutti gli effetti fabbriche di fuochi d’artificio.

Ogni anno, durante il carnevale della Città fantastica del Sorriso, un gesto simbolico premia il presidente dell’associazione scelta per l’impegno concreto a sostenere le comunità meno fortunate, a promuovere l’istruzione, la salute e lo sviluppo. In sintesi parliamo di colui che porta il sorriso laddove non c’è. Per questo Carlo Sansonetti presidente dell’associazione “Sulla Strada OdV“, ha ricevuto dall’ambasciatrice della Repubblica del Guatemala in Italia Olga Maria Perez, per un giorno “Sindaca di Sorrisopoli”, la chiave della città di Sorrisopoli, un riconoscimento per il suo impegno a portare il sorriso e aiutare coloro che ne hanno bisogno.

Un fatto emozionante tanto quanto inaspettato è accaduto a margine di un altro momento della manifestazione, la premiazione del concorso dedicato alle scuole. Il gruppo scolastico primo classificato vincitore del Buono acquisto di 500€ in materiale didattico, ha deciso di donare il premio ai bambini maya di Sulla Strada OdV.

Tantissimo entusiasmo per questo evento partecipato da circa cinquemila persone che, non solo ogni anno offre un’opportunità per la celebrazione e il divertimento, ma anche per promuovere la solidarietà e l’aiuto reciproco tra le persone. Speriamo che l’impegno e lo spirito di generosità dimostrati durante il Carnevale e Non Solo a Sorrisopoli 2024 continuino a ispirare azioni positive e a fare la differenza nella vita delle persone in tutto il mondo.

www.sullastrada.org www.tsidee.it #carnevaleenonsolo #carnevaletorsapienza #tsidee #torsapienza #sullastradaodv

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati