Convegno su: la tutela dei minori e le Istituzioni
Nell'incontro organizzato l'8 Maggio da Planet Solidarietà APS si tratterà di come aiutare le famiglie e la scuola per cercare di risolvere le situazioni di disagio
Venerdì 8 Maggio alle ore 17 presso l’Aula consiliare del V Municipio di via Perlasca 39 (zona Collatina – Togliatti) si terrà un interessante Convegno
Nell’incontro, organizzato da Planet Solidarietà Onlus, insieme alle Istituzioni del V Municipio ed agli esperti del Tribunale dei Minorenni, in cui sarà affrontato il tema della tutela dei minori e di come aiutare le famiglie e la scuola per cercare di risolvere le situazioni di disagio.
Non si può abbandonare i giovani al loro destino.
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