Un pezzo importante del maxi-piano di rigenerazione di Corviale passa dai rendering ai tagli del nastro. Il sindaco Roberto Gualtieri, accompagnato dagli assessori Pino Battaglia, Ornella Segnalini e Maurizio Veloccia e dal presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi, ha inaugurato oggi la Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato, la Cavea e i locali rinnovati della Trancia H con la Testata, tasselli del Piano Urbano Integrato «Polo della Solidarietà».

Il progetto — firmato dallo studio Paolo Desideri, affidato a Sac Spa e nato dal piano di fattibilità dell’Università Roma Tre con Campidoglio e Laboratorio Corviale — rientra in un pacchetto complessivo da circa 60 milioni di euro tra fondi Pnrr, Fondo opere indifferibili e risorse comunali, articolato in 10 interventi su 5 Cup per oltre 390mila metri quadrati e più di 4.500 residenti.

I cantieri inaugurati oggi erano stati completati già nel maggio 2026, in anticipo rispetto al termine del 30 giugno, eliminando le barriere architettoniche e riaprendo il collegamento tra la piazzetta e la galleria della Trancia H.

I numeri dei nuovi spazi, l’incastro con i 20,5 milioni dell’Ater e le scadenze del 2027

Nel dettaglio tornano fruibili 4.881 metri quadrati nella Piazzetta delle Arti e dell’Artigianato, 2.576 metri quadrati nella Cavea sopra il mercato e 529 metri quadrati su tre piani nella Testata della Trancia H, illuminati da 41 nuovi punti luce led da 1.000 watt installati da Areti.

L’operazione si aggancia ai lavori Ater sulla Trancia H (20,5 milioni di euro), dove su 712 metri quadrati sono stati ricavati spazi per Centro antiviolenza, uffici del Municipio XI, formazione della Regione Lazio, portierato sociale, Laboratorio Roma Tre e la farmacia comunale aperta da luglio 2026, oltre al Centro Civico Nicoletta Campanella con la Biblioteca Renato Nicolini riaperta a dicembre 2025.

Gualtieri parla di «giornata storica» e di luoghi strappati all’abbandono; Battaglia rivendica che «il quartiere in cui vivi non può decidere le possibilità che hai»; Veloccia ricorda i 50 anni di Corviale celebrati con investimenti anziché convegni; Segnalini elogia il Dipartimento Lavori Pubblici per i tempi rispettati in anticipo e Lanzi punta sulle energie del quartiere.

Aperte intanto le prime aree attrezzate dei Parchi Ovest ed Est, mentre per la fine lavori dei due parchi e del Palazzetto dello Sport Maroi bisognerà attendere il 2027, con l’apertura di «Incipit» prevista a inizio anno.

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