Cotral, nessuna sorpresa per il ritorno a scuola: confermati i collegamenti extraurbani

Campanella senza sorprese sul fronte della mobilità regionale. In vista della ripresa delle attività didattiche, Cotral ha confermato integralmente il piano dei collegamenti dedicati agli studenti per l’anno scolastico alle porte.

La programmazione dei bus extraurbani manterrà gli stessi orari e le medesime direttrici attivate durante la passata stagione, garantendo stabilità agli spostamenti dei pendolari della scuola anche nelle aree in cui prenderanno progressivamente il via le nuove Unità di Rete (UdR).

La continuità del servizio è stata formalizzata in conformità con gli indirizzi della Regione Lazio (delibera della Giunta regionale n. 494 del 25 giugno 2026), un atto concepito per accompagnare in modo graduale l’introduzione delle UdR ed evitare disservizi all’utenza studentesca lungo le tratte provinciali e regionali.

La guida alle opzioni di abbonamento

Per viaggiare a bordo dei mezzi extraurbani e delle reti collegate, le regole di viaggio prevedono due opzioni tariffarie distinte a seconda del tragitto da effettuare:

Metrebus Lazio: È il titolo necessario per chi viaggia esclusivamente sui pullman della flotta Cotral, selezionando la validità per le zone tariffarie coperte dal proprio percorso abituale.

Metrebus Plus: È la formula richiesta dagli utenti che, oltre alla corsa Cotral, necessitano di utilizzare i servizi integrati delle Unità di Rete, come le linee di trasporto urbano locale gestite dalle aziende private nei singoli comuni.

I quadri orari aggiornati e la mappa dei collegamenti saranno consultabili a partire dal 1° settembre sul portale ufficiale cotralspa.it e tramite l’applicazione mobile Cotral.

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